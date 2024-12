Sport Cupa României, situație unică. Meci de baraj pentru locul 1 în grupă







Situație unică în istoria Cupei României, cauzată de formatul destul de ciudat al competiției. Două echipe care au terminat grupa cu același număr de puncte și golaveraj sunt nevoite să joace un meci de baraj.

Grupa D a Cupei României a avut două câștigătoare surprinzătoare: Unirea Alba Iulia, din liga a 3-a, și CSM Resita, din eșalonul secund. Ele s-au impus în fața a două formații de primă ligă, Oțelul Galați și Sepsi.

Aseară, Unirea Alba Iulia a învins cu 3-1 pe SCM Ramnicu Valcea, iar CSM Resita și Csikszereda au terminat la egalitate, 0-0. Astfel, cele două echipe au acumulat câte 7 puncte în clasament și un golaveraj similar, 4-1.

Cum ele nu au fost programate să joace una împotriva celeilalte, s-a ajuns la situația în care vor trebui să dispute un meci de baraj, pentru a se decide care dintre ele va câștiga grupa din Cupa României.

"E egalitate perfectă între noi"

Cristi Bobar, președintele clubului CSM Reșița, a confirmat meciul de baraj.

"Da, se va juca un meci de baraj. E egalitate perfectă între noi și Alba Iulia. Suntem la egalitate chiar și la cartonașele galbene.

Felicit pe toată lumea pentru calificare! La Reșița am avut deplasări foarte lungi în acest sezon. Am făcut și 12 ore cu autocarul, până la Piatra Neamț. Acum, până la Târgu Jiu am făcut doar 4 ore.

Nu știu când se va juca acest baraj. Abia mâine dimineață (n.r. miercuri, 18 decembrie) cred că o să aflăm. Este timp”, a declarat Cristi Bobar.

Nocturnă mobilă la Reșița

Calificată în sferturile Cupei României, CSM Reșița vrea să joace pe teren propriu meciu, dar va avea nevoie de câteva investiții.

”O să vorbesc cu autoritățile. Ar fi frumos să închiriem o nocturnă mobilă și să jucăm pe teren propriu (n.r. în sferturile de finală). Ar fi o surpriză pentru cei de acasă, de la Reșița.

La Reșița există o siguranță financiară. Nu a fost o zi de întârziere a plăților către jucători, a salariilor, de 4 ani de când sunt eu aici.

(n.r. Puteți repeta performanța realizată de Corvinul?) Prin ce au făcut ei, au ambiționat pe toată lumea. Vom vedea dacă putem să luăm licența europeană. Este foarte greu, dar vom vedea”, a mai spus Cristi Bobar.

Criteriile de departajare din Cupa României