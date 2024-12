Politica Nicuşor Dan, despre referendumul pentru familie: Societatea românească are alte probleme







Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a spus că societatea românească are probleme mai mari decât referendumul pentru familie din 2018. În opinia sa, chestiunea nu ar trebui reluată ca dezbatere în spaţiul public.

Nicușor Dan, despre referendumul din 2018

”Noi am trăit, cred că 2018 a fost referendumul pentru familie şi a fost foarte multă violenţă, bineînţeles verbală şi de idei, între cele două tabere care au dezbătut atunci şi bineînţeles că pe o chestiune aşa de importantă, personală, nu poţi să-ţi schimbi opinia de pe o zi pe alta. Însă, în argumentaţiile care au fost aduse atunci în spaţiul public, foarte, foarte multe au fost exagerări şi de-o parte şi de alta.

Şi noi, ca societate, am fi fost mult mai bine dacă am fi avut un mediator care să dea la o parte toate exagerările şi să spună: uite, astea sunt poziţiile ireconciliabile, dar eu sunt în stare să accept şi poziţia asta şi cineva trebuie să accepte şi poziţia asta, ca opţiune a semenului tău”, a afirmat Nicuşor Dan, marţi seară.

Societatea românească are probleme mai mari

Edilul a spus că societatea românească are probleme mai mari. Acesta a declarat că există multe zone sărace în România, dar și instituții care nu funcționează cum trebuie. El consideră că românii trebuie să își recapete încrederea în clasa politică și în instituții.

Explicația lui Nicușor Dan

”Nu cred. Pentru că societatea românească are alte probleme în momentul ăsta. Are o problemă, probabil cea mai importantă, a încrederii în clasa politică şi în instituţii. O parte importantă a ei are probleme economice, există zone de sărăcie în ţara asta. Avem nişte instituţii care nu funcţionează şi care ar trebui să funcţioneze. Astea sunt problemele mari ale ţării”, a adăugat primarul general al Capitalei care şi-a exprimat public intenţia de a candida la Preşedinţia României.