Prințul Harry, în conflict cu Trump pe tema războiului din Afganistan

Prințul Harry, Duce de Sussex și fost militar al Armatei Britanice, a transmis că sacrificiile soldaților britanici care au luptat și au murit în Afganistan trebuie prezentate în mod corect și cu respect, în urma declarațiilor făcute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind rolul trupelor NATO în conflict, potrivit The Telegraph.

Prințul Harry, care a participat la două misiuni pe linia frontului în Afganistan și a servit timp de zece ani în forțele armate britanice, a făcut referire la pierderile umane și la impactul de durată al războiului asupra militarilor și familiilor acestora.

Mesajul său a fost făcut public după ce Donald Trump a afirmat, într-un interviu televizat, că trupele NATO ar fi „stat puțin mai în spate” în timpul operațiunilor militare desfășurate pe parcursul a două decenii în Afganistan.

Declarațiile au determinat reacții din partea Guvernului britanic, a liderilor politici din opoziție, precum și din partea familiilor soldaților uciși sau răniți în conflict.

Prințul Harry a subliniat că intervenția militară în Afganistan a avut loc în urma activării, în 2001, a Articolului 5 al Tratatului NATO, mecanismul de apărare colectivă care obligă statele membre să sprijine un aliat atacat.

În declarația sa, Prințul Harry a precizat:

„În 2001, NATO a invocat Articolul 5 pentru prima — și singura — dată în istorie. A însemnat că fiecare națiune aliată era obligată să fie alături de Statele Unite în Afganistan, în urmărirea securității noastre comune. Aliații au răspuns acestui apel.”

Fostul militar a amintit de experiența personală din timpul misiunilor:

„Am servit acolo. Mi-am făcut prieteni pe viață acolo. Și am pierdut prieteni acolo. Numai Regatul Unit a avut 457 de militari uciși.”

El a făcut referire și la consecințele conflictului asupra civililor și familiilor militarilor:

„Mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Mame și tați și-au îngropat fiii și fiicele. Copii au rămas fără un părinte. Familiile duc mai departe acest cost.”

Declarația s-a încheiat cu mențiunea:

„Aceste sacrificii merită să fie vorbite adevărat și cu respect, în timp ce rămânem uniți și loiali apărării diplomației și păcii.”

Declarațiile care au declanșat reacțiile din Regatul Unit au fost făcute de Donald Trump într-un interviu.

Președintele american a sugerat că NATO nu ar sprijini Statele Unite în cazul unui conflict și a pus sub semnul întrebării implicarea trupelor aliate în Afganistan.

Donald Trump a afirmat:

„Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște trupe în Afganistan… și au făcut-o, au stat puțin mai în spate, puțin departe de linia frontului.”

Sir Keir Starmer a reacționat public la aceste afirmații, declarând că ele au provocat durere familiilor celor care au fost uciși sau răniți în Afganistan.

Vorbind la Downing Street, premierul a adus un omagiu militarilor britanici care și-au pierdut viața în conflict.

El a declarat:

„Consider remarcile președintelui Trump ca fiind jignitoare și, sincer, revoltătoare și nu sunt surprins că au provocat atât de multă durere celor dragi celor care au fost uciși sau răniți și, de fapt, întregii țări.”

Premierul a adăugat:

„Dacă aș fi vorbit greșit în acest fel sau aș fi spus acele cuvinte, cu siguranță mi-aș fi cerut scuze.”

Casa Albă a susținut declarațiile președintelui american. Un purtător de cuvânt a transmis pentru publicația The Telegraph:

„Președintele Trump are dreptate – contribuțiile Americii la NATO sunt mult mai mari decât ale altor țări, iar succesul său în obținerea unui angajament de 5% privind cheltuielile de apărare din partea aliaților NATO ajută Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.”

Regatul Unit a devenit parte a operațiunilor militare din Afganistan după ce Statele Unite au invocat Articolul 5 al Tratatului NATO în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001.

A fost singura dată în istoria alianței când acest articol a fost activat.

Un purtător de cuvânt al prim-ministrului britanic a declarat:

„În urma atacurilor de la 11 septembrie asupra SUA, Articolul 5 al tratatului NATO a fost invocat pentru prima dată, iar forțele britanice au servit alături de trupele americane și ale altor aliați în operațiuni de luptă susținute.”

Acesta a adăugat:

„Patru sute cincizeci și șapte de militari britanici și-au pierdut viața în Afganistan și mulți alții au fost răniți. Sacrificiul lor și al altor aliați NATO a fost făcut în serviciul securității colective.”

Kemi Badenoch a declarat că afirmațiile lui Donald Trump nu corespund realității din teren. Ea a spus: „Trump spunând că aliații NATO ‘nu au fost pe linia frontului’ în Afganistan este complet fals. Militari britanici, canadieni și NATO au luptat și au murit alături de SUA timp de 20 de ani.”

Ulterior, într-o intervenție televizată, aceasta a afirmat că declarațiile sunt „neadevărate” și „nu ar fi trebuit făcute”.