Primele declaraţii ale lui Cristian Botgros după externare: Am văzut şi iadul, şi raiul

Sursa foto: Facebook/ Cristian Botgros
Republica Moldova. Violonistul Cristian Botgros infirmă că a fost în spital din cauza unei supradoze de substanţe interzise. La fel ca şi mama sa, interpreta Adriana Ochişanu, nepotul lui Nicolae Botgros susţine că a suferit o criză pancreatică.

Declaraţiile au fost făcute într-un interviu pentru postul de televiziune PRO TV Chişinău.

Amintim că Cristian Botgros a fost externat în seara de 21 octombrie, după ce a stat internat în spital timp de o lună, dintre care două săptămâni în comă.

Cristian Botgros: „Lumea este rea”

Violonistul a calificat drept „speculaţii” faptul că s-a vehiculat că a ajuns la spital din cauza dogurilor. Dar a spus că nu este deranjat de acest lucru.

Poveștile ascunse în trunchiul bătrânilor stejari din satele românești
Documentul RAAPPS care arată că Bolojan a folosit fără temei legal vila lui Băsescu
„Nu am vreun deranj. Sunt speculații și prostii. Lumea este rea și nu poți să le astupi gurile. Fiecare se dă cu părerea cum consideră”, a spus artistul.

Ca şi mama sa, Cristian Botgros susţine că a fost o pacreatită. „Am avut o problemă cu pancreasul care nu mi-a dat de știre, iar pe data de 13 septembrie când am nimeri în spital, m-a frânt o durere insuportabilă acasă. I-am zis lui tata să cheme ambulanța că nu mai pot.

Pe drum spre spital s-a acutizat, eu am stat 2 săptămâni în comă. Situația a fost foarte gravă, nu-mi dădeau șanse la viață, dar forța lui Dumnezeu m-a reîntors. Pot să spun că m-am renăscut a doua oară”, a precizat tânărul de 25 de ani.

Cristian şi Corneliu Botgros

Cristian şi Corneliu Botgros/ Sursa foto: Facebook/ Corneliu Botgros

Promisiunea lui Cristian Botgros, după ce a văzut „şi raiul, şi iadul”

Cristian Botgros a spus că a trecut prin clipe cumplite, îi pare rău că i-a făcut să sufere atât de mult pe apropiaţii săi şi promite să ducă un mod sănătos de viaţă.

„Am văzut și raiul și iadul. Am visat multe, dar nici nu vreau să mi le amintesc. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, abia încep să-mi dau seama  de cât de dureros a fost pentru persoanele apropiate și părinți, dar mă bucur că mă aflu acum aici și sunt bine.

Sigur, cât am fost în terapie intensivă conștient, până a fi transferat  în secție, am meditat foarte mult și m-am gândit ce fac atunci când mă iexternez. Un mod sănătos de viață, să mă axez pe sport și să fiu lângă ai mei”, a promis tânărul violonist.

Nicolae Botgros despre problema nepotului cu drogurile

Maestul a recunoscut înt-un interviu pentru Antena Stars că nepotul său are probleme cu drogurile şi din cauza lor se află de aproape o lună în spital, dintre care două săptămâni în comă.

Nicolae Botgros a declarat că a trecut printr-o perioadă extrem de grea după ce nepotul său s-a confruntat cu probleme cu substanțele interzise. Iar perioada în care Cristi s-a aflat în comă a fost cea mai grea pentru el.

Maestrul a spus că și-a găsit cu greu puterea de a merge mai departe și de a-și continua meseria. I-a reuşit cu ajutorul lui Dumnezeu, susţine artistul.

 

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
