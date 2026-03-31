Primăvară doar în calendar. Meteorologii anunță contraste meteo puternice în România și în luna aprilie

După câteva zile cu temperaturi ridicate și soare, vremea s-a răcit brusc în weekend. Ploile au revenit, iar senzația de frig s-a accentuat în majoritatea regiunilor. Deși românii așteptau cu nerăbdare să se bucure de temperaturi ridicate în preajma sărbătorilor pascale, prognoza ANM arată că vremea va fi schimbătoare și în prima parte a lunii aprilie. Profesorul Mircea Duțu a explicat că aceste contraste devin tot mai frecvente.

„Cred că primăvara a fost ștearsă din calendar din punct de vedere al manifestarilor tradiționale. Să ne amintim că, în ultimii ani asistăm la aceste evolutii contrastante. În unele zile, se manifestă fenomene specifice anotimpului iarna și în altele aproape vorbim de vară, cu temperaturi mai ridicate și zile senine”, a spus Mircea Duţu, la România TV.

Acesta a adăugat că lunile de primăvară devin tot mai mult perioade de tranziție scurte.

„În contextul ăsta, martie și aprilie, de cele mai multe ori, sunt de tranziție, iar în luna mai repede trecem la temperaturi de vară”, a mai spus Mircea Duţu.

Mircea Duțu a explicat că, de la începutul anului, au fost înregistrate mai multe episoade de acest tip. Aceste fenomene poartă denumiri stabilite la nivel european, în funcție de zonele geografice, fiecare regiune având propriile liste. Potrivit acestuia, „Deborah” este cel mai recent episod care a afectat România.

Profesorul a explicat că astfel de manifestări existau și în trecut, însă nu aveau aceeași frecvență și intensitate. El a descris mecanismul formării fenomenului, arătând că un val de aer polar a pătruns spre zona Mediteranei, unde a intrat în contact cu apa mai caldă a mării. În aceste condiții, masa de aer cald s-a ridicat rapid și a fost împinsă spre Peninsula Balcanică, generând un episod intens, format într-un timp scurt și caracterizat de o umiditate ridicată.

În ceea ce privește fenomenul atmosferic observat recent în Teleorman, specialistul a respins ideea unei tornade.

„A fost un fenomen atmosferice sub forma de pâlnie, în România nu poate să fie tornada în martie, Putem să-i zicem un vartej de aer cu caracter local. Trebuie să fie temperaturi mari 30 grade Celsius ca să fie tornada, iar şocul termic între aer rece și cel cald să marcheze fenomen care să fie de o putere deosebita”, a continuat profesorul.

Mircea Duțu a explicat că legătura dintre cutremur și mediu este analizată în prezent prin cercetări științifice active. Potrivit acestuia, există indicii privind o posibilă influență a fenomenelor meteo extreme, de mare amploare, asupra declanșării sau repetării unor cutremure, prin contracțiile intermitente generate la nivelul crustei terestre.

În ceea ce privește evoluția climatică, Mircea Duțu estimează că 2026 va fi mai moderat, dar cu riscuri pentru agricultură.

„Dacă este afectată viţa de vie, se scumpeşte şi băutura”, a concluzionat profesorulx

Specialistul avertizează că un nou val de aer rece ar putea aduce temperaturi de îngheț. Acestea ar putea apărea chiar după ce plantele încep să iasă la suprafață, aspect care ar putea afecta culturile sensibile.

Meteorologii anunță o perioadă relativ stabilă din punct de vedere termic, cu valori apropiate de normalul sezonului în majoritatea regiunilor.

Până la 6 aprilie 2026, temperaturile se vor menține, în general, la niveluri specifice perioadei. Ploile vor fi mai prezente în sud și est, dar și local în centru și în zona Carpații Orientali și Carpații Meridionali. În schimb, regiunile din nord-vest vor avea parte de precipitații mai reduse.

În intervalul 6 – 13 aprilie, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi mai scăzute în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării se vor situa, în mare parte, în limite normale.

Pentru perioada 13 – 20 aprilie, estimările indică o evoluție stabilă a vremii. Temperaturile vor continua să fie apropiate de cele obișnuite, iar regimul pluviometric nu va înregistra variații semnificative în majoritatea zonelor.

Și în intervalul 20 – 27 aprilie, regimul termic va rămâne constant, la valori caracteristice perioadei. Precipitațiile vor avea, în general, un comportament normal la nivel național, fără diferențe majore între regiuni.