Prognoza meteo, 31 martie. Ultima zi a lunii aduce un nou episod de vreme severă. Ninsorile continuă în zonele montane

Ploaie în București. Sursa foto: dreamstime.com
Vremea se menține instabilă în România, iar ziua de marți aduce un nou episod de precipitații în mai multe regiuni ale țării. Cerul va fi mai mult noros, cu ploi temporare în jumătatea nordică și pe arii restrânse în restul teritoriului, în timp ce la munte, la altitudini de peste 1600 de metri, sunt așteptate lapoviță și ninsoare, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 31 martie. Cum va fi vremea în următoarele ore

Izolat, cantitățile de apă pot ajunge în jurul valorii de 10 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea unele intensificări în sudul Banatului, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în nordul Moldovei, unde rafalele vor atinge în general 40–45 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 0 grade în unele zone, dar nu vor depăși 8 grade. În plus, ceața își va face apariția izolat, în special dimineața și pe timpul nopții.

Temperaturi scăzute în București

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla moderat în timpul zilei și va slăbi în intensitate pe timpul nopții.

România după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatul

Valorile termice vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă, cu maxime de 13–15 grade și minime de 4–6 grade, menținând o atmosferă răcoroasă pentru finalul lunii martie.

Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni

Până pe 6 aprilie 2026, temperaturile se vor menține, în general, la niveluri apropiate de normalul perioadei în toată țara. În același timp, ploile vor fi mai frecvente și mai consistente în sud și est, dar și local în centru și în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în timp ce nord-vestul va avea parte de un regim pluviometric mai redus.

În intervalul 6 – 13 aprilie 2026, valorile termice vor continua să se situeze în jurul mediilor obișnuite pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor. În schimb, precipitațiile vor fi mai scăzute în vest și nord-vest, iar în restul țării se vor menține, în linii mari, la un nivel normal.

Pentru perioada 13 – 20 aprilie 2026, meteorologii estimează o evoluție stabilă a vremii, cu temperaturi medii apropiate de cele specifice sezonului. De asemenea, cantitățile de precipitații nu vor înregistra abateri importante față de normal în cea mai mare parte a teritoriului.

Și în intervalul 20 – 27 aprilie 2026, regimul termic va rămâne apropiat de cel caracteristic perioadei, la nivel național. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor avea, în general, valori normale în toate regiunile, fără diferențe semnificative de la o zonă la alta.

Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării
Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună

