Prognoza meteo, 30 martie. Vreme mohorâtă în toată țara, cu ploi și vânt puternic. Când se mai încălzește

Ploaie. Sursa foto: Pixabay
În prima zi a săptămânii, cerul va fi mai mult noros, iar ploile își vor face apariția pe arii extinse în vestul țării, local în centrul regiunilor și izolat în rest. În anumite zone, cantitățile de apă vor ajunge la 10–15 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, anunță meteorologii ANM.

Prognoza meteo, 30 martie. Încă o zi cu temperaturi scăzute

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova, Dobrogea, nord-estul Munteniei, vestul Olteniei și sudul Banatului, rafalele atingând până la 45–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele între 2 și 8 grade, iar pe suprafețe mici vor fi condiții de ceață.

Vremea în București

În București, cerul va fi noros, iar ploile vor fi slabe și temporare.

Vântul va fi slab până la moderat, iar valorile termice se vor situa în jurul valorii de 14 grade ziua și între 4 și 6 grade noaptea.

Prognoza meteo pe termen lung

În perioada 30 martie – 6 aprilie 2026, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această săptămână în întreaga țară. Precipitațiile vor fi mai abundente în regiunile sudice și estice, local și în zonele centrale, precum și în Carpații Orientali și Meridionali, în timp ce în nord-vest cantitățile de ploaie vor fi mai reduse.

În săptămâna 6 – 13 aprilie 2026, valorile medii termice vor fi apropiate de normele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa aproape de valorile normale.

Între 13 și 20 aprilie 2026, temperatura medie a aerului va fi apropiată de cea normală pentru această perioadă, la nivel național. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de normal, fără variații semnificative în majoritatea regiunilor.

În ultima săptămână analizată, 20 – 27 aprilie 2026, mediile valorilor termice vor rămâne apropiate de cele specifice acestei perioade, iar cantitățile de precipitații vor fi, în toate regiunile, în general, apropiate de valorile normale.

