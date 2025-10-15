Primarul din Odesa, lăsat fără cetățenia ucraineană. Orașul intră sub administrație militară

Cetățenia primarului orașului Odesa, Gennadi Truhanov, a fost retrasă printr-un decret semnat de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, măsura având loc pe 14 octombrie și fiind confirmată ulterior de Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Decizia survine după suspiciuni privind posesia unei cetățenii rusești, ceea ce ar putea influența conduita oficialului într-un oraș cu importanță strategică majoră.

Retragerea cetățeniei lui Truhanov a fost justificată de autoritățile ucrainene prin faptul că acesta ar fi deținut un pașaport rusesc emis pe numele său în decembrie 2015.

În ciuda acestei situații, instanța din regiunea Moscova, la solicitarea lui Truhanov, a anulat în 2017 pașaportul intern, menționând însă că acest lucru „nu atrage după sine pierderea cetățeniei ruse, obținută legal de persoană”.

Totodată, oficialii ucraineni susțin că Truhanov încă deține un cod de identificare fiscal în baza de date a autorităților ruse.

Jurnalista ucraineană Anna Babineț, fondatoarea proiectului „Sledstvo.Info”, a declarat că informațiile despre cetățenia rusă a lui Truhanov datează încă din 2015, atunci când analiza scurgeri de documente din „arhiva Panama”.

Ea a afirmat:

„Ulterior, într-o altă scurgere, am văzut chiar o copie a pașaportului său rusesc. Totuși, multe solicitări către diverse instituții se încheiau cu răspunsul că Truhanov nu deține cetățenie rusă. În 2018, SBU a declarat oficial că primarul Odesei nu are cetățenie rusă.”

Pe fondul deciziei lui Zelenski, Truhanov a emis o declarație în care neagă deținerea cetățeniei ruse:

„Nu am solicitat niciodată cetățenia Federației Ruse și nu am primit pașaport rus. Sunt cetățean al Ucrainei.”

El a precizat că orice speculație legată de cetățenia sa este legată de faptul că cetățenii fostei Uniuni Sovietice puteau dobândi automat cetățenia rusă în anumite condiții, dar acestea nu se aplică în cazul său.

În paralel, președintele Zelenski a subliniat necesitatea unei protecții sporite pentru Odesa:

„Orașul merită o protecție și un sprijin mai mare. Acest lucru poate fi realizat prin formatul administrației militare. Multe probleme de securitate au rămas fără răspuns timp îndelungat. Toate deciziile eficiente vor fi implementate. Voi numi conducătorul administrației militare în cel mai scurt timp.”

Potrivit unor surse media locale, funcția ar putea fi ocupată de Serghei Lysak, actualul șef al regiunii Dnipropetrovsk, sau de Aleksei Himcenko, adjunctul administrației militare a regiunii Odesa.

Odată cu intrarea în vigoare a decretului, Truhanov trebuie să părăsească funcția de primar al Odessei. El a anunțat că va contesta decizia în Curtea Supremă a Ucrainei și, dacă va fi necesar, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului:

„Voi continua să îmi exercit atribuțiile până când Consiliul orașului mă va destitui.”

Retragerea cetățeniei și numirea unei administrații militare reflectă atât preocupările de securitate, cât și presiunea politică asupra conducerii locale, într-un context regional tensionat, accentuând relația complicată dintre Ucraina și Rusia.

În aceeași seară, câteva zeci de locuitori ai Odessei au protestat față de decizie, scandând sloganuri împotriva primarului și pentru consolidarea identității naționale, potrivit agenției UNIAN.

Evenimentul scoate în evidență polarizarea comunității locale față de chestiunile de cetățenie și securitate.