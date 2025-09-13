Coridorul Alexandroupolis–Odesa: România intră în proiectul strategic sprijinit de UE

România va participa la modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis–Odesa, coordonat de Grecia și sprijinit de Comisia Europeană, rută care va trece prin Bulgaria, România, dar și Ucraina și Moldova. „Coridorul Alexandroupolis–Odesa face parte din cadrul trilateral Grecia–Bulgaria–România, la care participă și Moldova și Ucraina”, a transmis Ministerul elen al Infrastructurii și Transporturilor, potrivit publicației GTP.

Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, împreună cu adjunctul său, Konstantinos Kyranakis, au avut o videoconferință cu reprezentanți din Bulgaria, România, Moldova și Ucraina. La discuții a participat și comisarul european pentru Transporturi Sustenabile și Turism, Apostolos Tzitzikostas.

Temele abordate au vizat coordonarea strategiilor transfrontaliere și pregătirea unei reuniuni la nivel de șefi de stat, ce va avea loc în septembrie, în marja Adunării Generale a ONU. Obiectivul principal este consolidarea legăturilor logistice între statele implicate.

Ruta Alexandroupolis–Odesa reprezintă un segment esențial din coridorul de transport Baltică–Marea Neagră–Marea Egee (BBA). Modernizarea sa urmărește îmbunătățirea infrastructurii și a conectivității regionale, cu scopul de a integra economiile locale în fluxurile europene de transport.

Consiliul UE a aprobat, în iunie 2024, o versiune actualizată a regulamentului privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Extinderea acesteia include Ucraina și Moldova, ceea ce aliniază proiectul Alexandroupolis–Odesa la obiectivele strategice de transport ale Uniunii Europene. Grecia își consolidează astfel poziția de hub logistic la nivel internațional.

Alexandroupolis reprezintă un nod strategic al Greciei, atât pentru transportul rutier, feroviar și maritim, cât și pentru sectorul energetic, fiind un hub important pentru gazele naturale lichefiate, dar și pentru domeniul militar, unde găzduiește baze de importanță majoră.

Videoconferința a venit după o convorbire telefonică între premierul elen Kyriakos Mitsotakis și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Cei doi lideri au discutat despre urgența dezvoltării acestui coridor, în contextul actualei situații regionale.

Prin această inițiativă, România se aliniază la un proiect de infrastructură cu impact strategic, menit să asigure o mai bună conectivitate între sudul și estul Europei și să faciliteze transportul de mărfuri și resurse esențiale.