Primarul din Gorj care arată cum rămân românii fără proprietăți

Un primar din județul Gorj este revoltat pe modul în care guvernanții ultimilor nouă-zece ani au gestionat averea și drepturile românilor. El crede că „o să uităm de Tudor Vladimirescu și Eminescu și o să mâncăm gândaci!”.

Primarul social-democrat al comunei Padeș, Mihăiță Troacă, a făcut o declarație presei locale extrem de virulentă. Edilul atenționează că proprietățile românilor rămân doar pe hârtie și crede că tradițiile românești vor dispărea rând pe rând. De ani de zile, guvernele și parlamentarii n-au făcut nimic ca să îndrepte situație. Iar acum avem și PNRR, o nouă piedică în calea proprietăților oamenilor.

„Totul se blochează la București”

Edilul Mihăiță Troacă și-a strigat indignarea din colțul lui de țară, arătând românilor care este cauza: situația cu pădurile și cu proprietarii lor. Primarul comunei Padeș susține că, din 2016, a început” un fel de naționalizare tacită” a fondului forestier. Mai exact, edilul spune că, în ultimii 10 ani, n-a mai putut fi eliberat niciun titlu de proprietate, pentru că totul se blochează la București.

„Problema pădurilor rămâne, după părerea mea, un subiect închis. De ce? În 2016, a început un fel de naționalizare tacită. În 2016, mi s-a luat dreptul de a face proces verbal de punere în posesie a cetățenilor.

S-au băgat în domeniul public al statului, ceea ce nu trebuia, pentru că cetățenii au nevoie, au hotărâri judecătorești și au nevoie de combustibil solid, au nevoie de lemne să-și ducă acasă, să-și facă focul la copii, la bunici, la bătrâni. Nu suntem capabili de 10 ani să dăm un titlu de proprietate.

De 9 ani nu s-a eliberat niciun titlu de proprietate

Din 2016 nu s-a eliberat un titlu de proprietate, deoarece la Agenția Națională a Restituirii Proprietăților, la București, se oprește tot. Și asta nu e bine. Dar că vorbește Troaca, de la Padeș și nu se face primăvară.

Am făcut apel la toți parlamentarii Gorjului să ia o măsură. Văd că nu se poate. Nu mai vorbesc, pentru că îmi răcesc gura degeaba. De 5 ani, sunt la al treilea mandat, tot asta spun.

S-a făcut un proiect de hotărâre, l-au lăsat la Guvern. S-a dus la Camera Deputaților. «Îi dăm drumul, îl facem.» Nu se vrea. Nu se vrea. Asta înseamnă că ce să așteptăm? Să ne ia pădurile străinii?”, afirmă Mihăiță Troacă într-o declarație amplă, pubicată de asingorj.ro.

Românii vor avea „acces interzis” în păduri din cauza PNNR

Primarul Troacă este revoltat și de faptul că românii nu vor mai putea intra în păduri pentru a-și lua lemne, a culege ciuperci sau mure, așa cum au făcut dintotdeauna. Prin PNRR, au fost stabilite zone de protecție strictă.

„Dacă mă întrebați pe mine, cu acea zonă de protecție strictă, pentru că văd că românii sunt într-o letargie, așa, mai așteaptă moartea, asta-i părerea mea, o să se implementeze. Și după ce se implementează acel DPSU, nu o să țină nimeni cont de Nea Ion sau de Nea Vasile care e pe proprietăți…

Deja, punctul meu de vedere, este că e foarte groasă. Situația e ireversibilă. Cu siguranță, nu o să mai aibă acces oamenii să-și ia lemne, nu o să mai aibă acces să culeagă o ciupercă, nu o să mai aibă acces să culeagă mure, afine și așa mai departe.

„ Se va duce dracu’ și istoria, și tot”

Tot ceea ce noi am trăit de o viață aici, istoria noastră… Și avem și noi, la nivelul comunei, tradiții, avem istorie. Cel puțin de la 1821 încoace avem cărți scrise. Avem ce să vă spun. Se va duce dracu’ și istoria, și tot. O să uităm și de Tudor Vladimirescu, o să uităm și de Eminescu și o să mâncăm gândaci. Asta o să mănânce românii”, a mai spus edilul Mihai Troacă din ruralul gorjan pentru sursa citată.