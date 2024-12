Justitie Primarul din Crevedia, acuzat de trafic de trafic de persoane. Ar fi exploatat mai mulți angajați







Primarul din Crevedia, Florin Petre, este acuzat de trafic de persoane. Edilul i-ar fi pus pe angajații de la ferma sa să muncească în condiții improprii.

El este primar al comunei Crevedia din 2016, fiind la al doilea mandat, ales pe listele PSD. Potrivit declarației de avere din 2021 are, împreună cu soția, 14 terenuri – în total circa 35.000 mp – în extravilanul localității Crevedia, 4 tractoare și 4 mașini personale, dar și credite de 36.000 de euro.

Florin Petre a mai avut problemele cu legea

În 2016, a fost condamnat de Judecătoria Răcari, la 1 an de închisoare cu suspendare și muncă în folosul comunității pentru că a cumpărat un motocultor furat, în condițiile în care știa asta.

„În drept, fapta inculpatului PF care in jurul datei de 12.02.2013 a cumpărat de la numitul MS, cu suma de 500 de lei, un motocultor cunoscând ca bunul a fost furat de acesta, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tăinuire prev. de art. 270 alin.1 C.pen. Sub aspectul laturii obiective, fapta săvârșită de inculpat s-a realizat prin acțiunea de a cumpăra de la numitul MS a motocultorului marca Honda, ( pe care acesta din urma il furase din locuința persoanei vătămate OF) in condițiile in care cunoștea ca bunul a fost furat.

În temeiul art. 396 alin. 1, 4, 396 alin. 10 C . proc. pen. raportat la art. 83 C . pen. stabilește pedeapsa de 1 an închisoare, în sarcina inculpatului PF pentru săvârșirea infracțiunii de tainuire. În temeiul art. 83 alin. 1C . pen. amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere”, se arată în sentință.

Mandatul său, marcat de la explozia de la o stație GPL

Primul său mandat a fost marcat de explozia de la o stație GPL, în urma căreia au murit mai multe persoane. Stația GPL care aparținea fiului primarului PSD din Caracal era închisă doar în acte. Primăria nu putea închide stația, potrivit legii, dar putea sesiza mai departe Poliția și Parchetul.

Florin Petre, despre tragedia din Crevedia

„Când am venit eu la primărie, această locaţie avea suspendată activitatea de cei de la ISU, nu mai avea voie să vândă carburanţi la cetăţeni. Dar venea cisterna, încărcau, ştiu ei ce făceau. Cei de la ISU au fost de 2-3 ori în control, dar mai multe informaţii nu deţin. Nu mai aveau voie să vândă la butelii la cetăţeni, dar cisternele încărcau acolo”, a spus primarul din Crevedia.