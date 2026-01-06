Previziunile despre efectele tarifelor lui Trump asupra inflației, contrazise de realitate

Creșterea tarifelor vamale impuse de Statele Unite în ultimii ani a generat numeroase dezbateri în rândul economiștilor, mulți anticipând un impact semnificativ asupra inflației, potrivit The Wall Street Journal.

Cu toate acestea, două studii academice recente, realizate de cercetători din instituții americane de prestigiu, arată că efectele tarifelor asupra nivelului general al prețurilor sunt mai reduse decât se estima inițial.

Analizele se bazează pe serii istorice extinse și oferă o perspectivă diferită asupra relației dintre tarife, inflație și activitatea economică.

Economiștii Regis Barnichon și Aayush Singh, de la Federal Reserve, au analizat date economice din perioada 1886–2017. Concluzia lor principală este că majorările tarifare din trecut nu au fost asociate, în general, cu creșteri ale inflației. Dimpotrivă, acestea au coincis adesea cu o încetinire a ritmului de creștere a prețurilor.

Potrivit cercetării, o creștere a tarifelor cu un punct procentual a fost corelată cu o scădere a inflației de aproximativ 0,6 puncte procentuale.

Autorii studiului arată că această evoluție este legată de efectele negative ale tarifelor asupra cererii. Creșterea costurilor și incertitudinea economică pot reduce consumul și investițiile, ceea ce limitează presiunile asupra prețurilor.

Un al doilea studiu, semnat de Tamar den Besten și Diego Känzig de la Northwestern University, a examinat date istorice din intervalul 1840–2024. Cercetarea indică faptul că, în urma creșterilor tarifare, inflația tinde să se majoreze ușor, însă impactul este limitat.

Economiștii explică acest rezultat prin faptul că majorarea costurilor de import este compensată de scăderea cererii, pe fondul reducerii schimburilor comerciale și al contractării activității industriale.

Ambele studii ajung la concluzia că, deși efectele asupra inflației sunt moderate, tarifele au consecințe negative asupra economiei în ansamblu, afectând atât cererea consumatorilor, cât și deciziile de investiții ale companiilor.

Când administrația Trump a anunțat un pachet extins de tarife, mulți economiști au prognozat o creștere accentuată a inflației, aprecierea dolarului și o încetinire puternică a creșterii economice.

Datele recente arată însă un tablou mai complex. Inflația a crescut din aprilie și se menține peste ținta de 2% a Rezervei Federale, dar fără un salt abrupt. În același timp, ritmul angajărilor a încetinit, iar rata șomajului a început să crească ușor.

Jonathan Ostry, economist la Universitatea din Toronto, a declarat că „economia mainstream are unele explicații de oferit” în legătură cu diferența dintre prognoze și realitate.

El a subliniat că datele istorice arată o relație mai nuanțată între tarife și inflație decât sugerează modelele teoretice de bază.

Un alt element evidențiat de cercetători este nivelul real al tarifelor plătite de companii. Un document de lucru realizat de economiști de la Harvard University și University of Chicago arată că rata medie efectivă a tarifelor era de 14,1% la sfârșitul lunii septembrie, sub nivelul de 27,4% indicat de tarifele oficiale, diferența fiind explicată prin excepții și mecanisme de evitare.

Deși studiile sugerează că tarifele nu au generat până acum o creștere majoră a inflației, economiștii avertizează că evoluțiile viitoare pot diferi.

Jonathan Ostry a precizat că „faptul că istoria nu a arătat o explozie a inflației nu înseamnă că rezultatul va fi același de fiecare dată”, subliniind că structura economiei globale este diferită față de perioadele istorice analizate.