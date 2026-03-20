Veste proastă primită de români în Postul Paștelui. La ce trebuie să ne așteptăm după 1 aprilie

Oficialii guvernamentali analizează modificarea mecanismului de stabilire a prețurilor la gaze naturale, la doar câteva zile înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli, programată pentru 1 aprilie. Există îngrijorări că actualul sistem ar putea duce la majorarea facturilor pentru consumatorii casnici, în loc să le mențină la un nivel redus, potrivit E-nergia.ro.

Noua reglementare ar urma să înlocuiască plafonarea prețurilor cu un model controlat de stat, menit să mențină costurile suportabile timp de un an. Totuși, specialiștii avertizează că resursele interne disponibile la începutul perioadei sunt insuficiente pentru a acoperi întreaga cerere.

Producătorii locali sunt obligați să furnizeze gaze la un preț fix, mai mic decât cel din piața liberă, pentru populație și centralele termice. În același timp, o parte din producție este stocată pentru a asigura rezervele necesare sezonului rece. Din acest motiv, cantitatea disponibilă pentru consum imediat poate acoperi doar o parte din necesar.

Pentru cererea rămasă, furnizorii ar putea fi nevoiți să achiziționeze gaze de pe piața liberă, unde prețurile sunt semnificativ mai mari. Această diferență de cost s-ar putea regăsi în facturile finale ale consumatorilor.

Autoritățile evaluează rapid ajustarea legislației pentru a echilibra stocurile și consumul curent, în încercarea de a preveni un deficit pe piață și de a limita presiunea asupra prețurilor.

Dincolo de facturi, românii s-ar putea confrunta cu scumpiri semnificative în următoarele luni, iar pâinea și produsele de panificație se află pe această listă. Creșterea ar putea ajunge până la 10%, pe fondul scumpirii carburanților și al lipsei de măsuri guvernamentale pentru sprijinirea industriei alimentare, avertizează Aurel Popescu, președintele organizației patronale Rompan.

Potrivit liderului patronatului din industria morăritului și panificației, cheltuielile energetice reprezintă 15-20% din costul total de producție.

„Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut și foarte curând va trebui să luăm măsuri”, a spus Popescu, menționând că majorarea ar putea fi aplicată până la sfârșitul lunii.

Președintele Rompan susține că, deocamdată, majorarea estimată este de „o cifră”, însă dacă prețul motorinei va ajunge între 12 și 15 lei pe litru, scenariul se va schimba.