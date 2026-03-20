Țara din UE care refuză reducerea taxelor, deși prețul gazului natural a explodat: Nu avem în vedere acest scenariu

Gaze naturale. Sursa foto: Facebook/ Virgil Popescu
Prețul gazului natural a crescut brusc pe fondul tensiunilor din Qatar, însă statul francez exclude reducerea taxelor. Impactul asupra facturilor ar putea apărea cu întârziere, relatează ledauphine.com.

Prețul gazului natural a crescut în Franța după un incident în Qatar

Prețurile gazului natural au înregistrat o creștere semnificativă pe piețele internaționale după atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice din Ras Laffan, în Qatar. Evenimentul a afectat imediat cotațiile gazului natural lichefiat (GNL), cu o creștere de aproape 35% în deschiderea ședinței de tranzacționare.

Pe parcursul zilei, avansul s-a temperat, iar creșterea s-a stabilizat în jurul valorii de 13% spre finalul sesiunii. În același timp, prețul de referință a urcat de la aproximativ 55 de euro pe MWh la circa 61 de euro pe MWh.

Guvernul francez exclude reducerea taxelor pe gaz

În acest context, autoritățile franceze au transmis că nu iau în calcul o reducere a taxelor aplicate consumului de gaz. Poziția a fost exprimată înaintea unei reuniuni guvernamentale dedicate evoluției prețurilor la energie. „Scenariul reducerii taxelor nu este avut în vedere”, a declarat ministrul delegat pentru Energie, Maud Bregeon.

Taxa internă pe consumul de gaz natural, redenumită acciză pe gaz natural, a fost menținută la un nivel mai ridicat decât în perioada crizei energetice din 2022. În prezent, aceasta este de 16,50 euro pe MWh, față de 8,50 euro pe MWh în acea perioadă.

Potrivit autorităților, aceste accize generează aproximativ șase miliarde de euro anual la bugetul de stat, raportat la un consum mediu de 350 de milioane de MWh. „Nu mai avem mijloacele politicii de tip ‘orice ar fi necesar’, ca în perioada Covid-19. Obiectivul nostru trebuie să rămână o datorie de 5% din PIB”, a mai declarat Maud Bregeon.

Impactul taxelor asupra prețului final rămâne disputat

Reprezentanți ai sectorului energetic susțin că reducerea accizelor ar avea un efect limitat asupra facturii finale. În structura costului total, TVA are o pondere importantă, fiind aplicată atât pe consum, cât și pe abonament.

Comparativ cu TVA de 20% pe consum și cu o altă TVA de 5,5% pe abonament, aceste accize nu reprezintă principalele taxe pe care utilizatorii de gaz trebuie să le plătească. Dar să umbli la TVA… este o altă problemă”, a explicat Maxime Detony, director de activitate energie la operatorul Hello Watt.

Unele formațiuni politice propun reducerea TVA la 5,5%, de la nivelul actual de 20%. Guvernul estimează însă că o astfel de măsură ar avea un cost bugetar de aproximativ 12 miliarde de euro, fiind considerată, în acest moment, dificil de aplicat.

Alte state europene adoptă măsuri de sprijin energetic după ce prețul gazului natural a crescut

În timp ce Franța evită modificarea fiscalității, alte state au adoptat măsuri pentru limitarea impactului prețurilor la energie. Italia a introdus un decret de reducere a prețului carburanților, Grecia analizează plafonarea marjelor de profit din sectorul energetic, iar Germania ia în calcul o taxă pe profiturile suplimentare ale companiilor petroliere.

Japonia a lansat, de asemenea, un program de urgență pentru stabilizarea prețurilor la combustibili.

Efectele asupra facturilor ar putea fi întârziate

Analiștii din sectorul energiei afirmă că evoluția recentă a prețurilor nu se va reflecta imediat în facturile consumatorilor. Unul dintre factorii principali este sezonalitatea consumului, deoarece perioada de iarnă, cu cerere ridicată, s-a încheiat.

Totul depinde de pagubele suferite de situl Ras Laffan din Orientul Mijlociu”, a explicat Helder Rafia Rubio, specialist în inteligență economică la Capitole Énergie.

El a spus că, deși Qatarul deține aproximativ 20% din rezervele mondiale, impactul asupra importurilor franceze directe este redus, sub 5%. Totuși, o reducere a ofertei globale ar putea duce la presiuni suplimentare pe piață, dacă alte state vor încerca să compenseze lipsa livrărilor din regiune.

Posibile efecte asupra consumatorilor în lunile următoare

Potrivit specialiștilor din domeniu, efectul asupra facturilor casnice nu este imediat. Hugo Larricq, director general al Mon Courtier Énergie, a explicat că structura actuală a consumului reduce impactul pe termen scurt.

Nu în mod imediat”, a declarat acesta, menționând că scăderea consumului după sezonul rece și dependența mai mică de centralele pe gaz limitează efectul imediat al creșterii prețurilor.

Totuși, el a spus că majoritatea contractelor sunt indexate, iar ajustările apar cu întârziere de câteva luni. Din acest motiv, eventualele majorări ar putea deveni vizibile abia în toamnă, odată cu reluarea sezonului de încălzire și reumplerea stocurilor de gaze.

