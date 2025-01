Social Presiune tot mai mare pe șoferii români. Lista greșelilor din trafic care vor fi sancționate diferit







Românii vor trebui să fie mult mai atenți atunci când vor circula pe drumurile din Europa. Uniunea Europeană modifică printr-o nouă directivă reglementările privind schimbul de informații între statele membre. Astfel, schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră și aplicarea sancțiunilor se vor face mai ușor. Măsura face parte din politica UE privind siguranța rutieră 2021-2030, următorii pași către „Viziunea zero”, care are scopul de a ajunge la aproape zero decese și zero vătămări grave pe drumurile din Uniune până în 2050.

Șoferii vor fi verificați

Practic, prin noua directivă, gama de infracțiuni incluse se extinde și, în același timp, se încearcă îmbunătățirea procedurile de identificare a șoferilor, conform avocatnet.ro.

De asemenea, va fi lansat un portal online cu informații despre reglementările rutiere din UE.

Noua directivă prevedă că autoritățile naționale ale statului membru în care s-a săvârșit încălcarea, pentru a putea identifica autorii încălcărilor cu gradul de certitudine necesar în temeiul dreptului lor intern, ar trebui să dispună de o procedură eficientă pentru a solicita asistență reciprocă din partea autorităților naționale competente ale statului membru în care este înmatriculat vehiculul cu care a fost săvârșită încălcarea legii.

Lista infracțiunilor

Românii vor trebui să fie mult mai atenți de acum încolo atunci când vor circula în UE. Noua directivă extinde infracțiunile pentru care autoritățile din orice stat membru ar putea să ceară informații de la autoritățile din România și să judece cazul în funcție de ele.

Iată lista cu noile infracțiuni: