Președintele sirian, prima vizită la Moscova după căderea regimului Bashar al-Assad

Președintele sirian, prima vizită la Moscova după căderea regimului Bashar al-Assad
Președintele sirian Ahmad al-Sharaa se va deplasa miercuri la Moscova pentru a se întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul primei vizite oficiale după căderea regimului Bashar al-Assad. Vizita, confirmată de oficiali sirieni, are ca scop discutarea problemelor economice, politice și militare dintre cele două țări, potrivit AFP.

Președintele Ahmed al-Sharaa se va întâlni miercuri cu Vladimir Putin

Președintele Ahmed al-Sharaa se va întâlni miercuri cu Vladimir Putin, într-o vizită care reunește atât lideri civili, cât și oficiali militari și economici sirieni. Delegația siriană include pe lângă președinte și ministrul afacerilor externe, precum și oficiali responsabili cu sectorul economic și militar.

Potrivit unui oficial guvernamental care a dorit să-și păstreze anonimatul pentru că nu putea discuta cu presa, discuțiile se vor concentra pe „chestiuni economice legate de investiții, statutul bazelor rusești din Siria și reechiparea noii armate siriene”.

Cei doi lideri vor discuta subiecte politice, economice, dar și aspecte militare

Un responsabil al Ministerului Afacerilor Externe a confirmat agenda vizitei, subliniind că vor fi abordate atât probleme politice, cât și economice, dar și aspecte militare legate de baza navală din Tartus și baza aeriană din Hmeimim. Ambele baze sunt singurele avanposturi oficiale ale Rusiei în afara fostei URSS și au jucat un rol crucial în sprijinul lui Bashar al-Assad în timpul intervenției militare ruse din 2015.

Steag Siria

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

Inițial, președintele Sharaa urma să participe la summitul ruso-arab programat miercuri, însă evenimentul a fost amânat, în contextul mobilizării liderilor arabi pentru implementarea planului american de încetare a focului în Fâșia Gaza. Oficialii ruși și sirieni vor aborda în mod concret investițiile economice, colaborarea în domeniul securității și chestiunile privind echiparea forțelor armate siriene.

Noii lideri sirieni își doresc relații mai pașnice cu Rusia

Noii lideri islamiști din Siria caută să stabilească relații pașnice cu Rusia, în ciuda alianței anterioare a Moscovei cu Bashar al-Assad. Aceștia par să urmărească consolidarea unui dialog diplomatic stabil cu Kremlinul.

În iulie, ministrul sirian de externe, Assad al-Shaibani, a fost primul înalt responsabil al noului guvern care s-a deplasat în Rusia. Ulterior, în ianuarie, viceministrul rus de externe Mihaïl Bogdanov a condus prima delegație rusă care s-a deplasat în Siria după căderea lui Bashar al-Assad.

