Președintele Nicușor Dan, deplasare în județul Covasna. Va vizita Praidul și localitățile afectate de viituri

Președintele Nicușor Dan va efectua sâmbătă, în jurul orei 11, o vizită la Praid, la Salrom, potrivit unor surse politice.

Această vizită are loc în contextul inundațiilor severe din zonă, care au dus la evacuarea și închiderea minei de sare. Președintele va fi însoțit de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a beneficiat de un sprijin considerabil din partea comunității maghiare în timpul alegerilor.

Nicușor Dan va vizita și localitățile afectate de viituri, care au devastat totul în calea lor, lăsând sute de oameni fără adăpost.

Situația rămâne critică în județul Harghita, la Salina Praid, unde galeriile minei de sare riscă să se prăbușească în orice moment. Din cauza infiltrațiilor, digul subteran a cedat, iar autoritățile sunt îngrijorate că rezervele de sare din subteran au fost compromise, iar echipamentele și utilajele nu mai pot fi recuperate.

The Saltmine of Praid from Romania is getting flooded. Authorities lost the battle with nature. A beautiful place, tourist attraction and a still active mine is getting destroyed. The Corund river grew 100 times over its normal water flow. A tragedy for local tourism businesses. pic.twitter.com/I2EkGzFdIP

— Bogdan (@b_bogdann) May 27, 2025