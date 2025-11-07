Președinta Maia Sandu promite accelerarea drumului spre UE: „Avem un mandat clar și mult sprijin”

Republica Moldova. Viitorul european al Republicii Moldova nu mai este un vis, ci o realitate care se construiește chiar acum. Acesta este mesajul transmis astăzi, la Chișinău, de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, aflată într-o vizită oficială în Republica Moldova. Oficialul european a salutat progresele remarcabile obținute de țara noastră și a reafirmat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova.

În cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu șefa statului, Maia Sandu, Roberta Metsola a declarat că prezența sa la Chișinău reprezintă un semnal al sprijinului constant al Parlamentului European pentru Republica Moldova și pentru drumul său ireversibil spre Uniunea Europeană.

„Prezența mea este un semnal al sprijinului continuu al Parlamentului European pentru Republica Moldova și pentru parcursul inevitabil european al dumneavoastră. Este exact acum un moment pe care îl urmărim în fiecare zi și desigur nu dorim ca să opriți această viteză”, a afirmat oficialul european.

Președinta Parlamentului European a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatele istorice obținute la ultimele exerciții electorale, subliniind că poporul moldovean și-a afirmat de trei ori consecutiv opțiunea pro-europeană.

„Pentru a treia oară, Moldova a ales Europa. În pofida dezinformării, atacurilor malițioase, în pofida tuturor interferențelor, ați rezistat. Eu vă felicit pentru această rezistență: autoritățile, societatea civilă, mass-media independentă și dumneavoastră, Maia, simbol al viselor europene ale țării dumneavoastră. Eu sunt convinsă că țara va rămâne fermă în această încredere. Cu adevărat, viitorul european nu mai este un vis, este o realitate care se întâmplă acum”, a afirmat Roberta Metsola.

În discursul său, Metsola a menționat că Republica Moldova se află în pragul începerii negocierilor oficiale de aderare și a garantat că Parlamentul European va continua să susțină Chișinăul necondiționat.

„Aceasta este poziția clară a Parlamentului European și este mesajul pe care l-am adus în această dimineață pentru Parlamentul dumneavoastră. Dați-mi voie să vă asigur că sprijinul Parlamentului European pentru Republica Moldova va rămâne absolut neclintit. De fiecare dată luăm decizii privitoare la sprijinul financiar pentru țara dumneavoastră de o manieră foarte rapidă, suntem foarte mândri că se întâmplă acest lucru, pentru ca să vă aducă și rezultate tangibile”, a declarat Metsola.

La rândul ei, președinta Maia Sandu a salutat vizita Robertei Metsola, amintind că ultima vizită a acesteia la Chișinău a avut loc în ziua Adunării Naționale „Moldova Europeană”, când zeci de mii de cetățeni au afirmat dorința de a face parte din familia europeană.

„Roberta, mă bucur să vă spun din nou ‘bine ați revenit la Chișinău’. Ultima dumneavoastră vizită a avut loc într-o zi memorabilă pentru noi, la Adunarea Națională ‘Moldova Europeană’. Zeci de mii de oameni au venit atunci în Piață să spună că își doresc ca Republica Moldova să devină parte a familiei europene. Și dumneavoastră ne-ați confirmat atunci că Moldova este Europa și Europa este Moldova”, a spus șefa statului.

Președinta Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova va continua reformele necesare integrării europene, cu ambiție și seriozitate, astfel încât cetățenii să resimtă efectele concrete ale apropierii de Uniune.

Președinta Maia Sandu a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat pe plan politic, financiar și instituțional, menționând progresele confirmate de Raportul de extindere al Comisiei Europene.

Precizăm că vizita președintei Parlamentului European la Chișinău are loc la câteva zile după ce Comisia Europeană a aprobat raportul privind extinderea Uniunii Europene. Potrivit documentului, R. Moldova a înregistrat, în ultimul an, cel mai mare salt în nivelul său de pregătire pentru aderarea la blocul comunitar.