Roberta Metsola la Chișinău: „Republica Moldova este Europa și viitorul ei este european”. Video

Republica Moldova este Europa. Așa a început președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, discursul în plenul Parlamentului Republicii Moldova, care l-a început în limba română. Oficiala a subliniat sprijinul neclintit al Uniunii Europene pentru aderarea țării noastre la UE. Metsola a remarcat progresul remarcabil înregistrat de Republica Moldova în procesul de pregătire pentru aderare, în ciuda provocărilor externe și presiunilor geopolitice, și a reafirmat că Uniunea Europeană va rămâne alături de cetățenii moldoveni în fiecare etapă a acestui parcurs.

„În primul meu an, am venit în această sală, exact în acest loc, și am spus atunci că Republica Moldova este în Europa. Este o onoare să mă întorc aici, în acest nou mandat al Parlamentului European. Dacă acum trei ani vorbeam despre țară candidată ca un început, astăzi sunt aici pentru a vorbi despre procesul de aderare ca despre un proiect. Uniunea Europeană nu mai este o idee la distanță, undeva la orizont, exact în acest moment avem oportunități larg deschise. Acest lucru se datorează curajului, determinării și convingerii cetățenilor Republicii Moldova”, a spus Roberta Metsola.

Ea a subliniat că progresul Republicii Moldova este deja remarcabil și confirmat de raportul Comisiei Europene privind extinderea.

„Ați completat cu succes procesul de screening, iar acum cu toții suntem pe calea de a deschide noi capitole de negociere până la sfârșitul anului. În pofida tuturor amenințărilor care au încercat să destabilizeze Moldova, țara voastră avansează în acest proces de aderare.”

Roberta Metsola a afirmat că alegerea parcursului european nu a fost una simplă, dar este ireversibilă.

„Alegând Europa înseamnă să alegeți solidaritate. Parlamentul European a fost primul care a cerut să puneți capăt dependenței de energia rusească, iar această direcție a voastră coincide cu a noastră. Viitorul Moldovei este unul european, ceea ce înseamnă că niciodată nu veți rămâne singuri în această călătorie, oricât de dificilă ar fi”, a declarat președinta Parlamentului European.

Ea a reamintit că Parlamentul European a fost prima instituție care a cerut acordarea statutului de țară candidată Republicii Moldova.

Evenimentul solemn a început cu intonarea imnului Republicii Moldova și a imnului Uniunii Europene, interpretate de Corul Feminin de Cameră Renaissance al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a mulțumit Robertei Metsola pentru sprijinul constant al Uniunii Europene în parcursul european al țării noastre.

„Acum trei ani, în această sală, ați venit cu un discurs către legislatura a XI-a și către moldoveni. Mesajul dumneavoastră a fost clar: locul Moldovei este în Europa. Viitorul nostru este de a fi împreună, iar Parlamentul European va face tot ce este necesar pentru a fi alături de moldoveni în calea de a deveni un stat membru al Uniunii Europene. Bine ați revenit în Parlamentul Republicii Moldova, dragă Roberta Metsola, bine ați venit într-o Moldovă europeană”, a declarat Igor Grosu.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a fost întâmpinată vineri dimineață, 7 noiembrie, de Igor Grosu, în Parlamentul Republicii Moldova, unde a semnat și în Cartea de Onoare.

Agenda vizitei include întrevederi cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și participarea la inaugurarea Biroului Parlamentului European la Chișinău, un centru regional al Uniunii Europene, care va gestiona relația cu Republica Moldova și cu statele din Parteneriatul Estic.

Tot astăzi, Roberta Metsola participă la un eveniment public dedicat tinerilor, organizat la Liceul „Spiru Haret” din Chișinău.

Roberta Metsola a vizitat Republica Moldova și în noiembrie 2022, când a susținut un discurs în plenul Parlamentului, afirmând că „Moldova este Europa”.

În mai 2023, ea a participat la Adunarea „Moldova Europeană”, adresându-se cetățenilor în limba română: „Moldova nu este singură. Europa este Moldova, Moldova este Europa.” În iunie 2023, a revenit la Chișinău pentru a participa la Summitul Comunității Politice Europene – un eveniment istoric găzduit de țara noastră, cu participarea a circa 50 de șefi de stat și de guverne.