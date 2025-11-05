Politica

Roberta Metsola, vine la Chișinău. Urmează să susțină un discurs în Parlamentul Republicii Moldova

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
Republica Moldova. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 6–7 noiembrie, cu ocazia primei ședințe a Parlamentului de legislatura a XII-a. La Chișinău, oficiala europeană va participa la ședința solemnă a Legislativului, unde va susține un discurs în fața deputaților nou-aleși.

Pe durata vizitei, Roberta Metsola va avea o întrevedere bilaterală cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Agenda include, de asemenea, o discuție oficială cu președinta Maia Sandu, urmată de o conferință de presă comună.

Tot în aceeași zi, șefa Legislativului european se va întâlni cu prim-ministrul Alexandru Munteanu, nou învestit în funcție, pentru discuții privind cooperarea politică, sprijinul european și ritmul reformelor asumate de guvern.

Context: Metsola a transmis un mesaj ferm pentru integrarea europeană și în 2022

Nu este prima dată când Roberta Metsola se adresează Parlamentului de la Chișinău. În noiembrie 2022, ea a susținut un discurs în plen, declarând că Republica Moldova „nu este singură” în fața crizelor de securitate și că Uniunea Europeană va continua să ofere sprijin concret în procesul de aderare.

Vizita oficialei europene coincide cu publicarea Raportului de Extindere 2025, prezentat marți, 4 noiembrie, la Bruxelles. În aceeași zi, președinta Maia Sandu a declarat, la Summitul Euronews privind extinderea UE, că „Republica Moldova a făcut progrese semnificative” și este pregătită să deschidă toate clusterele de negocieri cu Uniunea Europeană.

Șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău „și-au făcut temele” în pofida presiunilor externe și a contextului geopolitic complicat, iar acum este nevoie de „un calendar clar” din partea Uniunii Europene pentru continuarea procesului de aderare.

Maia Sandu, discurs Strasbourg

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Republica Moldova, cea mai avansată țară candidată în ultimul an

Potrivit Pachetului anual privind extinderea, prezentat de Comisia Europeană, Republica Moldova este țara cu „cel mai mare progres într-un singur an” dintre statele aflate în proces de aderare. Chișinăul se aliniază în proporție de 98% Politicii Externe și de Securitate Comune a UE și își propune să finalizeze până în 2028 negocierile pe capitole, care nu au început încă procedural.

Maia Sandu a reafirmat obiectivul aderării în anul 2030, declarând că „dacă menținem ritmul reformelor și cooperarea cu partenerii europeni, Moldova poate deveni stat membru al Uniunii Europene în prima variantă posibilă, nu în cea amânată”.

