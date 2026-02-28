Care e mâncarea preferată a lui Călin Georgescu. Povestea din copilărie fostului candidat prezidențial

Un videoclip mai vechi, filmat într-un cadru relaxat alături de soția sa, îl surprinde pe Călin Georgescu vorbind despre gusturile sale culinare și despre legătura personală cu un preparat tradițional. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a explicat că preferința sa vine dintr-o amintire din copilărie și că, dincolo de discursurile publice, îi place să se implice în bucătărie.

În înregistrarea publicată pe TikTok, Călin Georgescu a povestit că mâncarea care i-a rămas cea mai apropiată de inimă este una extrem de simplă, legată de o experiență trăită alături de tatăl său.

„Mâncarea mea preferată, așa cum atunci mi-a rămas, de atunci a rămas, de când am fost cu tata la acea stână în Dobrogea, este mămăliga cu brânză și cu ceapă. La modul cel mai real. Și știu să fac o mămăligă foarte bună”, spunea Călin Georgescu.

În aceeași discuție fostul candidat a amintit și că a contribuit la un volum semnat de soția sa: „De fapt, am și scris o mică cărțulie la cartea ta (n.r. cartea soției sale, Cristela Georgescu), la „Pur și simplu””, mai spunea fostul candidat.

Replica a venit imediat din partea Cristelei Georgescu: „Da, cartea mea se numește „Simplu” și tu ai scris cărțulia asta „Mai simplu””.

Georgescu a ținut să sublinieze că nu evită activitățile casnice și că participă activ la pregătirea meselor, mai ales atunci când soția sa este ocupată.

„Și aici sunt câteva rețete pe care le-am făcut cu mâna mea. De la cartofi la cuptor, la mămăligă. Și toate acestea din faptul că, sigur, îmi ajut soția, o ajut pe Cristela permanent, mă duc și la piață și am făcut și de mâncare atunci când erau ocupată pentru copii, așa că este firesc. Din experiența mea, ca bărbat care ajută la bucătărie și ajută soția, am scris această mică dușurică și mă bucur foarte mult”, concluziona acesta.

La rândul său, Cristela Georgescu a vorbit în alte intervenții despre transformarea radicală a stilului său de viață și despre eliminarea alimentelor procesate.

„Am renunțat brusc și pe vecie la toate bombele cu care mi-am sabotat și devastat sănătatea: cafea, alcool, băuturi carbogazoase, zahăr și dulciuri rafinate, produse de patiserie, prăjeli, mâncare fast-food. Am eliminat pur și simplu orice produs rafinat sau prelucrat industrial, orice produs de origine animală, am renunțat la ronțăitul între mese, la copioasele cine luate noaptea târziu. Am înlocuit totul cu: apă purificată, fructe, legume, verdețuri, zarzavaturi, leguminoase, nuci și semințe crude, cereale integrale, grăsimi sănătoase, odihnă bună (cea între 10 PM și 2 AM), aer curat, relații sănătoase – stimulatoare de energii creatoare, o relație autentică cu Dumnezeu”, declara Cristela Georgescu.

Ea a explicat și decizia de a elimina carnea din alimentație: „Nu a fost greu să renunț la carne, înțelegând impactul pe care consumul excesiv îl are asupra sănătății, a animalelor și a viitorului planetei,” explica Cristela.

În prezent, Cristela Georgescu promovează frecvent rețete din zona gastronomiei naturale, iar printre preparatele sale preferate se află supa-cremă cu ierburi, realizată din ingrediente simple precum ceapă, cartofi, morcovi și plante aromatice, preparate astfel încât să își păstreze valoarea nutritivă.