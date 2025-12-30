Politica

Georgescu, colindat cu plugușorul de copii: Turul doi înapoi!

Comentează știrea
Georgescu, colindat cu plugușorul de copii: Turul doi înapoi!Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins marți de un grup de copii care au reinterpretat tradiționalul plugușor, adaptând versurile la contextul anulării scrutinului din 6 decembrie 2024 și cerând „turul doi înapoi”. Micii colindători s-au strâns în jurul său la Buftea.

Georgescu, conlindat de copii

„Aho, aho, prieteni, frați, Hai, odată, vă adunați, La Buftea, azi, că-i marți, Plugușorul să strigați, Plugușorul de la noi, Turul doi înapoi!!!”

Evenimentul a avut loc imediat după ce Georgescu a semnat controlul judiciar, moment în care fostul candidat a făcut declarații publice critice la adresa modului în care autoritățile au justificat anularea alegerilor prezidențiale.

„Am constatat, alături de toată lumea din țara aceasta, că Nicușor Dan se prezintă în cancelariile occidentale cu un raport care pretinde că justifică decizia anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și conține acuzații fără probe la adresa mea”, a afirmat Georgescu.

Bolojan, mesaj în prag de 2026: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România
Bolojan, mesaj în prag de 2026: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România
2025, an de coșmar pentru Florin Zamfirescu. Nu mai are speranță
2025, an de coșmar pentru Florin Zamfirescu. Nu mai are speranță

A cerut ca documentul să fie verificat de SUA și Israel

În plus, fostul candidat a cerut ca documentul să fie verificat oficial de două state: Statele Unite și Israel. „În această situație, astăzi, 30 decembrie 2025, somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, către Casa Albă, în atenția președintelui Donald Trump și vicepreședintelui JD Vance, și către statul Israel, în atenția prim-ministrului Benjamin Netanyahu”, a precizat fostul candidat.

Calin și Cristela Georgescu

Calin și Cristela Georgescu. Sursa foto: Facebook

Georgescu a explicat alegerea acestor state prin capacitatea lor tehnică și prin contextul acuzațiilor care i-au fost aduse: „Ambele state dispun de toate mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea afirmațiilor și materialelor prezentate în raport. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor publice fabricate împotriva mea, nu poate fi considerat partener pentru o evaluare independentă locală.”

Georgescu nu renunță

El a subliniat că întârzierea trimiterii raportului către aceste două țări ridică semne de întrebare și și-a exprimat disponibilitatea de a suporta toate consecințele legale, în cazul în care verificarea independentă ar confirma concluziile raportului:

„În privința mea, declar public, că dacă această verificare independentă confirmă raportul, eu îmi asum integral toate consecințele legale care derivă din acesta.”

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:15 - Comerț ilegal cu articole pirotehnice în Chișinău. Produse de aproape jumătate de milion de lei, ridicate de oamenii ...
23:08 - Karmen Minune, emoționată până la lacrimi: „Eu nu pot să trăiesc fără mama”
22:58 - Criza de personal, „rezolvată” de Guvern. România va primi 90.000 de lucrători străini în 2026
22:49 - România în doliu: vedetele care ne-au părăsit în 2025
22:41 - Noi detalii despre atacul de le plaja Bondi. Autorii ar fi acționat singuri
22:32 - Bolojan, mesaj în prag de 2026: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale