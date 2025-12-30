Georgescu, colindat cu plugușorul de copii: Turul doi înapoi!

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a fost surprins marți de un grup de copii care au reinterpretat tradiționalul plugușor, adaptând versurile la contextul anulării scrutinului din 6 decembrie 2024 și cerând „turul doi înapoi”. Micii colindători s-au strâns în jurul său la Buftea.

„Aho, aho, prieteni, frați, Hai, odată, vă adunați, La Buftea, azi, că-i marți, Plugușorul să strigați, Plugușorul de la noi, Turul doi înapoi!!!”

Evenimentul a avut loc imediat după ce Georgescu a semnat controlul judiciar, moment în care fostul candidat a făcut declarații publice critice la adresa modului în care autoritățile au justificat anularea alegerilor prezidențiale.

În plus, fostul candidat a cerut ca documentul să fie verificat oficial de două state: Statele Unite și Israel. „În această situație, astăzi, 30 decembrie 2025, somez public ca raportul invocat să fie transmis integral, către Casa Albă, în atenția președintelui Donald Trump și vicepreședintelui JD Vance, și către statul Israel, în atenția prim-ministrului Benjamin Netanyahu”, a precizat fostul candidat.

Georgescu a explicat alegerea acestor state prin capacitatea lor tehnică și prin contextul acuzațiilor care i-au fost aduse: „Ambele state dispun de toate mijloacele necesare pentru a verifica exactitatea afirmațiilor și materialelor prezentate în raport. În plus, statul Israel, în contextul acuzațiilor publice fabricate împotriva mea, nu poate fi considerat partener pentru o evaluare independentă locală.”

El a subliniat că întârzierea trimiterii raportului către aceste două țări ridică semne de întrebare și și-a exprimat disponibilitatea de a suporta toate consecințele legale, în cazul în care verificarea independentă ar confirma concluziile raportului:

„În privința mea, declar public, că dacă această verificare independentă confirmă raportul, eu îmi asum integral toate consecințele legale care derivă din acesta.”