Preotul-vedetă Visarion Alexa, condamnat cu suspendare pentru abuz la spovedanie

Preotul Visarion Alexa de la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Militari a fost condamnat de Curtea de Apel București la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare, într-un dosar în care a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașeInstanța a respins apelurile formulate atât de preot, cât și de victimă, menținând sentința primei instanțe și obligându-l pe Alexa să plătească 2.700 de lei daune materiale și 35.000 de lei daune morale.

Procurorii susţin că agresiunea a avut loc pe 23 aprilie 2022, în altarul de vară al unei biserici din Bucureşti, victimă fiind o enoriaşă venită la spovedanie. Visarion Alexa era unul dintre cei mai populari preoţi din Capitală, cu prezenţe la emisiuni radio şi TV. Imediat după izbucnirea scandalului, el a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, însă o instanţă a decis ca el să fie eliberat şi plasat sub control judiciar.

Patriarhia Română a anunţat că preotul şi-a recunoscut faptele în faţa unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureştilor, el fiind suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh.

„Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii", declara atunci purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

După izbucnirea scandalului și începerea urmăririi penale, în spațiul public au apărut stenograme ale discuțiiei dintre Visarion Alexa și victima sa. Din stenograme rezultă că fostul preot și-ar fi pipăit enoriașa în locuri intime.

Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare.

Preot: Te deranjează că te-am atins?

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu.

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine