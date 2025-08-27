Social

Patriarhia Română, apel la respectarea disciplinei canonice pentru clericii care comit abateri

Patriarhia Română, apel la respectarea disciplinei canonice pentru clericii care comit abateriBiserica Ortodoxă. Sursa foto: Pixabay
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Patriarhia Română îi îndeamnă pe reprezentanții tuturor eparhiilor să aplice cu strictețe disciplina canonică atunci când clericii comit abateri de la viața bisericească. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe afirmă că, în astfel de situații, sancțiunile prevăzute de Sfintele Canoane și de regulamentele în vigoare trebuie aplicate imediat.

Patriarhia Română, îndemn pentru eparhiile din țară

Conform sursei, birourile de presă ale eparhiilor trebuie să informeze deschis și la timp credincioșii despre anchetele desfășurate și măsurile luate, pentru a evita neliniștea și confuzia în comunitate.

„Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: „Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala” (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorință de răzbunare și nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate”, arată Patriarhia.

Biserica Ortodoxă, implicată într-un nou scandal

Îndemnul Patriarhiei Române vine la scurt timp după ce regizorul și fostul preot ortodox Ciprian Mega, caterisit la începutul acestui an, a făcut mai multe dezvăluiri despre anumiți preoți călugări.

Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare
Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare
EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții anti-Trump
EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții anti-Trump
calugar

Calugar. Sursa foto: Facebook/Ciprian Mega

Mega a postat pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri în care aceștia apar sub influența alcoolului și, posibil, a altor substanțe, dansând provocator în cluburi și aruncând bani la petreceri cu lăutari.

Calugar

Calugar. Sursa foto: Facebook/Ciprian Mega

Manele, dans la bară și petreceri cu lăutari

În videoclipurile publicate recent, unul dintre cei doi călugări din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților apare dansând la bară într-un club.

Călugărul respectiv, implicat în comportamente incompatibile cu haina preoțească, fusese mutat anterior la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru a se reabilita, după ce trecuse și prin alte lăcașuri de cult din țară. Odată cu izbucnirea scandalului, acesta ar fi părăsit mănăstirea.

„De la semnalarea problemelor, dezvăluirilor, s-au luat măsuri concrete la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în sensul că cei doi părinți au fost opriți de la slujire și trimiși în judecată Consistoriului Monahal. Totodată, au fost retrași de la ascultările pe care le aveau de împlinit”, a declarat Alexandru Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Calugar

Calugar. Sursa foto: Facebook/Ciprian Mega

Explicația preotului caterisit

Potrivit preotului caterisit, acestea nu sunt singurele imagini compromițătoare cu slujitori ai Bisericii. De exemplu, mai mulți călugări preoți din Episcopia Alexandriei ar fi fost surprinși în lenjerie intimă.

Ciprian Mega a explicat că acest demers este „necesar la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, care se confruntă cu acest flagel al imoralității”.

„Fiecare dintre ierarhii cărora li s-au semnalat asemenea cazuri cunosc lucrurile acestea și nu le știu doar pe acestea. Noi știm o mică parte dintre ele. Adică, ei le cunosc pe toate. La Suceava se întâmplă lucrurile cele mai grave”, a mai spus el.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:00 - Nicușor Dan a pus ochii pe Servicii. Contrapunct la 12:00
11:55 - Republica Moldova marchează 34 de ani de independență
11:44 - Pastila de slăbit de la Eli Lilly a trecut cu succes ultima etapă de testare
11:38 - Prețul carburanților, 27 august. Cele mai mici tarife raportate la stațiile de alimentare
11:25 - EXCLUSIV. Valentin Naumescu, adevarata propunere a lui Nicușor Dan pentru SRI. Controverse: Bursier Soros și poziții ...
11:16 - Rheinmetall va investi în două fabrici de armament din Bulgaria

Proiecte speciale