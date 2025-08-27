Social Patriarhia Română, apel la respectarea disciplinei canonice pentru clericii care comit abateri







Patriarhia Română îi îndeamnă pe reprezentanții tuturor eparhiilor să aplice cu strictețe disciplina canonică atunci când clericii comit abateri de la viața bisericească. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe afirmă că, în astfel de situații, sancțiunile prevăzute de Sfintele Canoane și de regulamentele în vigoare trebuie aplicate imediat.

Conform sursei, birourile de presă ale eparhiilor trebuie să informeze deschis și la timp credincioșii despre anchetele desfășurate și măsurile luate, pentru a evita neliniștea și confuzia în comunitate.

„Potrivit cuvintelor Domnului Iisus Hristos: „Smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala” (Matei 18, 7), dezaprobăm abaterile de la disciplina bisericească, dar şi atitudinea celor care, din dorință de răzbunare și nu din spirit de îndreptare, lansează atacuri coordonate împotriva Bisericii Ortodoxe Române, încercând să defăimeze lucrarea ei în societate”, arată Patriarhia.

Îndemnul Patriarhiei Române vine la scurt timp după ce regizorul și fostul preot ortodox Ciprian Mega, caterisit la începutul acestui an, a făcut mai multe dezvăluiri despre anumiți preoți călugări.

Mega a postat pe rețelele de socializare fotografii și videoclipuri în care aceștia apar sub influența alcoolului și, posibil, a altor substanțe, dansând provocator în cluburi și aruncând bani la petreceri cu lăutari.

În videoclipurile publicate recent, unul dintre cei doi călugări din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților apare dansând la bară într-un club.

Călugărul respectiv, implicat în comportamente incompatibile cu haina preoțească, fusese mutat anterior la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi pentru a se reabilita, după ce trecuse și prin alte lăcașuri de cult din țară. Odată cu izbucnirea scandalului, acesta ar fi părăsit mănăstirea.

„De la semnalarea problemelor, dezvăluirilor, s-au luat măsuri concrete la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în sensul că cei doi părinți au fost opriți de la slujire și trimiși în judecată Consistoriului Monahal. Totodată, au fost retrași de la ascultările pe care le aveau de împlinit”, a declarat Alexandru Sava, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Potrivit preotului caterisit, acestea nu sunt singurele imagini compromițătoare cu slujitori ai Bisericii. De exemplu, mai mulți călugări preoți din Episcopia Alexandriei ar fi fost surprinși în lenjerie intimă.

Ciprian Mega a explicat că acest demers este „necesar la nivelul Bisericii Ortodoxe Române, care se confruntă cu acest flagel al imoralității”.

„Fiecare dintre ierarhii cărora li s-au semnalat asemenea cazuri cunosc lucrurile acestea și nu le știu doar pe acestea. Noi știm o mică parte dintre ele. Adică, ei le cunosc pe toate. La Suceava se întâmplă lucrurile cele mai grave”, a mai spus el.