Social Anchetă internă în Arhiepiscopia Sucevei. Scene scandaloase, în spațiul public, cu fețe bisericești







Un nou scandal zguduie Biserica Ortodoxă Română. Aceasta după ce preotul caterisit Ciprian Mega publică imagini scandaloase cu protosinghelul Acozmi Emil Gabriel, preot la Schitul Stânișoara. Acesta apare într-o serie de filmulețe în care e alături de alt bărbat, îmbrăcați la fel, apoi stând în pat împreună și uitându-se la Trinitas TV. Bărbatul apare simulând plantarea unui copac pe care îl udă cu vodcă, pe fundal de manele.În altă fotografie apare cu un batic pe cap. Apoi într-o mașină, ascultând manele, în compania unui bărbat și a unei femei, și aruncând cu bancnote.

Preotul bihorean spune că în posesia sa sunt paisprezece cazuri semnalate din această Arhiepiscopiei. Toate cazurile sunt scandaloase. "Dacă la mine au ajuns informațiile concludente pentru paisprezece cazuri, am convingerea că, ținând cont de dimensiunea eparhiei și de tradiția monastică, arhiepiscopului Calinic i-au fost aduse la cunoștință, dacă nu sute, măcar zeci de homosexuali. Care petrec din donații și din banii de la SSC", spune Ciprian Mega. Reamintim că scandalul public dintre preotul caterisit și Episcopul Sofronie al Oradiei a apărut după ce Ciprian Mega a cerut ca din soborul care urma să sfințească biserica în care slujea să nu facă parte homosexuali.

"În ianuarie 2025, arhiepiscopului Calinic i-a fost prezentat cazul unui ieromonah slujitor la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi. Printre înregistrările și fotografiile scandaloase, Înaltpreasfinția Sa a avut ocazia să vizioneze inclusiv o secvență în care euromonahul, alături de un important stareț din aceeași eparhie (Mănăstirea P…ți), făceau liniuțe. Și dansau la bară. Într-unul dintre cluburile lor din București. Ambii sunt protosingheli", spune Ciprian Mega.

În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost agitație mare. După apariția în spațiul public a filmulețelor cu slujitorii care beau votcă. Care dansează din buric cu acoperișul Sfintei Mese pe post de voal. Și aruncă cu banii ca la petrecerile cu maneliști pe ritmuri lăutărești.

"Având în vedere tulburarea iscată în spațiul public prin postările repetate ale lui C. M. și pentru a păstra liniștea sufletească a credincioșilor care vor participa mâine la Sfânta Liturghie, vă aducem la cunoștință faptul că slujitorii menționați au fost opriți de la slujire. Schimbați din ascultări și trimiși spre judecată Consistoriului monahal. În acest context s-a deschis o anchetă internă. Iar hotărârea finală va fi făcută publică de îndată ce va fi luată", a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Arhiepiscopia vrea să transmită un mesaj de liniștire a enoriașilor, vrând să pară că situația e sub control. "Asigurăm pe toți credincioșii, atât din eparhia Sucevei și Rădăuților, cât și din afara acesteia, că Biserica Ortodoxă din Bucovina rămâne statornică în păstrarea credinței autentice și a disciplinei duhovnicești. Orice abatere de la rânduială este condamnabilă și, în duhul Evangheliei, va fi tratată cu toată responsabilitatea și discernământul cuvenite", a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Imediat după ce Arhiepiscopia a transmis comunicate de presă pe tema zbenguielilor lui Acozmi Emil Gabriel, Ciprian Mega a publicat alt caz. Din aceeași arhiepiscopie cu comentariul " Preacuviosul Părintele nostru Benedict, egumenul mănăstirii Todirești, floarea cea îmbujorată din ceata protosinghelilor lui Calinic".