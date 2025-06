International Premiile Tony 2025. Un spectacol din Coreea de Sud a câștigat cele mai multe trofee







Premiile Tony 2025. Câștigătorii premiilor au fost anunțați în cadrul unei ceremonii de gală, care a avut loc duminică seară la Radio City Music Hall din New York, conform Reuters.

Succes sud-coreean la Premiile Tony 2025

„Maybe Happy Ending”, o poveste de dragoste care urmărește doi roboți vechi de ajutor care se confruntă cu izolarea, afecțiunea și esența umanității, a fost marele câștigător la Premiile Tony de duminică. Această realizare marchează un sezon teatral post-pandemic pe Broadway, cu încasări record.

Spectacolul a obținut trei premii importante, printre care și Cel mai bun musical. Astfel, sud-coreenii au obținut cele mai prestigioase premii din industria divertismentului din SUA, conform BBC. Serialul „Squid Game” a câștigat premiile Emmy în 2022, iar filmul „Parasite” a fost recompensat cu patru Oscaruri în 2020.

Scenaristul sud-coreean Hue Park și compozitorul american Will Aronson au fost recompensați cu premiul Tony pentru Cea mai bună partitură originală și Cea mai bună carte a unui musical. Înainte de a debuta pe Broadway cu Maybe Happy Ending în 2024, cei doi, care s-au întâlnit la Universitatea din New York, au creat musicalul în ambele limbi, engleză și coreeană.

Lista câștigătorilor