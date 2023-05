Cel mai urmărit serial TV de pe Netflix. O poveste de dragoste cu multe provocări și momente tensionate

Un serial TV a strâns peste 70 de milioane de vizualizări pe Netflix și este în topuri în România. Chiar dacă a apărut recent, pelicula deja are o mulțime de fani. Este vorba de XO, Kitty, sezonul 1.

Xo, Kitty este un serial TV din anul 2023. El are doar zece episoade, de 30 de minute. „Începe o poveste de dragoste: pețitoarea Kitty se revede cu iubitul ei dintr o relație la distanță în aceeași școală cu internat pe care a urmat-o și răposata ei mama”, este descrierea de pe Netflix a serialului.

Serialul american a avut premiera pe 18 mai în acest an. Kitty Song Covey,interpretat de Anna Cathcart, este personajul principal din film, care încearcă să își găsească fericirea și marea dragoste în Coreea.

Kitty dorește să fie aproape de iubitul ei la distanță, dar lucrurile nu merg așa cum a visat. Ea vrea să simtă aproape prezența mamei sale decedate, care a mers la aceeași școală. Aceasta primește o bursă școlară în Coreea și pleacă în aventura vieții ei, potrivit Fanatik.

Filme și seriale care apar pe Netflix în iunie 2023

Netflix a anunțat ce filme și seriale vor apărea pe platformă în iunie:

A Beautiful Life (2023)

About Last Night (2014)

Forever My Girl (2018)

Funny People (2009)

Hanna (2011)

Kicking & Screaming (2005)

LEGO Ninjago: Dragons Rising (Sezonul 1)

Nanny McPhee Returns (2010)

The Choice (2016)

The Courier (2019)

The Days- Serial japonez care urmărește evenimentele dezastrului nuclear de la Fukushima din 2011.

The Five-Year Engagement (2012)

Unleashed (2005)

We’re the Millers (2013)

Manifest (Sezonul 4 – Partea 2

Scoop (Sezonul 1)

Valeria (Sezonul 3)

Vortex (Sezonul 1)

Barracuda Queens (Sezonul 1)

Stronger (2017)

My Little Pony: Make Your Mark

Ordinary Men: The Forgotten Holocaust (2022)

Arnold

Never Have I Ever (Sezonul 4)

Tour de France: Unchained (Sezonul 1)

Bloodhounds (Sezonul 1)

Human Resources (Sezonul 2)

This World Can’t Tear Me Down (Sezonul 1)

You Do You (2023)

Our Planet II

Black Clover: Sword of the Wizard King (2023)

Extraction 2 (2023)

Take Care of Maya (2023)

Madre de alquiler (Sezonul 1)

Let’s Get Divorced (Sezonul 1)

Sleeping Dog (Sezonul1)

The Perfect Find (2023)

Through My Window: Across the Sea (2023)

Delete (Sezonul 1)

Ōoku: The Inner Chambers (Sezonul 1)

The Witcher (Sezonul 3)