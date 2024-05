Monden A murit starul rock and roll-ului. Este cel care i-a inspirat pe artiștii de la Beatles. Video







Duane Eddy, câștigător al unui Grammy, a fost considerat unul dintre părinții fondatori ai rock and roll-ului. Decesul său a survenit pe 30 aprilie în Franklin, Tennessee, a declarat soția sa, Deed. Artistul, câștigător al premiului Grammy, a avut o serie de hituri instrumentale în anii 1950 și 1960. A ajuns din nou în topuri în 1986 cu un remake al piesei sale Peter Gunn.

Duane Eddy a fost numit Regele Twang-ului

Duane Eddy, care a devenit primul star de chitară rock 'n' roll cu o serie de hituri instrumentale la sfârșitul anilor '50 și începutul anilor '60, inclusiv tema serialelor TV „Peter Gunn” și „Rebel Rouser”, a murit. Artistul avea 86 de ani, iar cauza a fost cancerul.

A fost numit Regele Twang-ului pentru stilul său distinctiv. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994. În 2008, și Musicians Hall of Fame and Museum l-a inclus în această categorie.

„Duane a inspirat o generație de chitariști din întreaga lume cu inconfundabila sa semnătură sonoră Twang”, a declarat reprezentantul lui Eddy

„A fost primul zeu al chitarei rock and roll, o ființă umană cu adevărat umilă și incredibilă. Ne va lipsi foarte mult”.

Stilul său a avut un impact asupra lui George Harrison

Duane Eddy s-a născut în Corning, statul New York, în 1936. A început să cânte la chitară de la o vârstă fragedă. Iar stilul său direct, încărcat, a avut un impact imediat asupra unor muzicieni britanici mai tineri precum George Harrison de la The Beatles și Hank Marvin de la The Shadows.

În timpul carierei sale ilustre, care s-a întins pe parcursul a șapte decenii, a vândut peste 100 de milioane de discuri. Ecouri ale twang-ului său lent distinctiv se aud clar și răspicat pe Day Tripper de la The Beatles, Born To Run de la Bruce Springsteen și Atomic de la Blondie.

Melodiile sale clasice au fost folosite în peste 30 de filme și emisiuni TV de-a lungul anilor. A avut periodic reapariții iconice și a ajuns în topuri chiar în 1986 cu un remake al single-ului său din 1960 „Peter Gunn” cu grupul britanic Art of Noise.

În 2011, Eddy a declarat pentru BBC: „Când oamenii spun direct, cum ar fi Bruce Springsteen sau John Fogerty, și spun: Duane a fost o mare influență, acesta este doar unul dintre avantajele și recompensele a ceea ce am făcut. Asta valorează mai mult pentru mine decât banii și faima. Asta merge direct la inimă”, spunea Duane Eddy, potrivit variety.com.