Serialul de pe Netflix care este preferatul românilor. Producția are la bază o poveste reală

Un nou serial a intrat în preferințele românilor care au Netflix. Producția este foarte apreciată pentru că are la bază o poveste reală, fapt ce a contribuit la urcarea în top. Este vorba de seriaul de televiziune „Asistenta”, care nu este recomandat persoanelor sub 16 ani pentru că are un limbaj vulgar. „O asistentă proaspătă angajată într-un spital începe să suspecteze că dorința de atenție a colegei sale are legătură cu decesele pacienților. Bazat pe o poveste adevărată”, este descrierea serialului.

Producția a apărut în acest an și are patru episoade, care durează în jur de 45 sau 50 de minute fiecare. Actorii principali sunt Fanny Louise Bernth, Josephine Park, Peter Zandersen. Serialul se numără printre producțiile preferate ale românilor și spune povestea unei asistente daneze, Christina Aistrup Hansen, care și-a omorât pacienții.

Povestea din spatele serialului „Asistenta”

Asistenta a fost arestată în anul 2015 pentru crimele făcute la spitalul Nykøbing Falster din Danemarca. Serialul de pe Netflix se bazează și pe cartea scrisă de Kristian Corfixen, numită „Asistenta: povestea adevărată din spatele unuia dintre cele mai notorii procese criminale din Scandinavia”. Asistenta făcea toate crimele în timp ce era în turele de noapte. Ea le dădea pacienților doze letale de medicamente pentru ca starea lor de sănătate să se înrăutățească.

Hansen era una dintre cele mai apreciate asistente pentru că părea să facă toate eforturile ca pacienții să fie salvați. În plus, ea primea foartă multă atenție. Asistenta își dorea să fie apreciată de colegii ei, dar de multe ori nu a reușit să salveze toți pacienții care se aflau pe moarte. Două persoane, care se aflau sub supravegherea sa, au murit în anul 2015. O altă femeie a fost salvată în ultimul moment. Pacienta avea vârsta de 73 de ani. Prima victimă a asistentei a murit în anul 2012, dar faptele sale au fost descoperite abia trei ani mai târziu, potrivit Fanatik.