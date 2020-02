Iată lista completă a câștigătorilor la Oscar 2020:

Cel mai bun film: „Parasite”

Cel mai bun regizor: Bong Joon-ho („Parasite”)

Cel mai bun actor în rol principal: Joaquin Phoenix („Joker”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Renee Zellweger („Judy”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt („Once Upon a Time… in Hollywood”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern („Marriage Story”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Parasite” (Coreea de Sud)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Toy Story 4”

Cea mai bună scenografie: „Once Upon a Time… in Hollywood”

Cel mai bun scenariu adaptat: „Jojo Rabbit” (Taika Waititi)

Cel mai bun scenariu original: „Parasite” (Bong Joon Ho şi Han Jin-won)

Cea mai bună imagine: „1917”

Cel mai bun montaj: „Ford v Ferrari”

Cea mai bună coloană sonoră: „Joker” (Hildur Gudnadóttir)

Cel mai bun cântec original: „I’m Gonna Love Me Again” (compus de Elton John pentru filmul „Rocketman”)

Cel mai bun montaj de sunet: „Ford v Ferrari”

Cel mai bun mixaj de sunet: „1917”

Cele mai bune efecte vizuale: „1917”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „Bombshell”

Cele mai bune costume: „Little Women”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „Hair Love”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „The Neighbors’ Window”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „American Factory”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.

Lungmetrajul sud-coreean „Parasite” a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, duminică seară, la Los Angeles, în cadrul celei de-a 92-a ediţii a galei de decernare a premiilor atribuite de Academia de film americană (AMPAS), potrivit contului de Twitter al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice „Ford v Ferrari”, „The Irishman”, „Jojo Rabbit”, „Joker”, „Little Women”, „Once Upon a Time…in Hollywood”, „Marriage Story”, „Parasite”, „1917”.

