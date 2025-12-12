Premierul Orban ar analiza mutarea care i-ar da control absolut. Guvernul neagă zvonurile

Guvernul Ungariei a negat joi informațiile apărute în mass-media conform cărora premierul Viktor Orban ar intenționa să introducă un „sistem prezidențial”.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltan Kovacs, după ce Bloomberg a relatat că Orban, liderul naționalist aflat la putere, analiza această posibilitate înaintea alegerilor anticipate, care ar putea avea loc în aprilie 2026.

Purtătorul de cuvânt Zoltan Kovacs a comentat pe X (fostul Twitter) că nu există niciun plan de schimbare a sistemului politic din Ungaria.

„Să fim clari: ridicarea acestei idei în mod repetat nu este altceva decât rutina obișnuită de știri false a stângii,” a afirmat Kovacs.

Conform raportului Bloomberg, care citează o sursă neidentificată familiarizată cu situația, Orban ar fi analizat posibilitatea de a-și menține controlul asupra Ungariei, indiferent de rezultatul alegerilor, luând în considerare preluarea funcției de președinte și modificarea legislației pentru a transforma această poziție în cea mai puternică din țară.

Din 1990, Ungaria funcționează ca o democrație parlamentară, iar rolul președintelui este în mare parte ceremonial.

Viktor Orban se află la putere din 2010 și se confruntă cu o perioadă economică de stagnare, ceea ce face ca următoarele alegeri să fie mai dificile.

Principalul său contracandidat este Peter Magyar, liderul partidului Tisza, de centru-dreapta, care conduce majoritatea sondajelor împotriva partidului Fidesz condus de Orban.

Pentru a introduce un sistem prezidențial, Constituția Ungariei ar trebui modificată, iar acest lucru este posibil doar cu o majoritate de două treimi în parlament, majoritate pe care Orban o deține în prezent.

Într-un interviu acordat luna trecută postului privat ATV, Orban a precizat că a luat în considerare opțiunea trecerii la un sistem prezidențial de fiecare dată când partidul său a câștigat alegerile din 2010 încoace, însă a decis întotdeauna împotriva acestei idei.

Această declarație confirmă că subiectul a fost discutat anterior, dar nu există planuri concrete pentru implementarea unui astfel de sistem.