Viktor Orban și Donald Trump nu au bătut palma pentru 20 de miliarde de dolari. Dicuțiile vor continua

Viktor Orban și Donald Trump nu au bătut palma pentru 20 de miliarde de dolari. Dicuțiile vor continua
Viktor Orban, premierul Ungariei, și Donald Trump, președintele SUA, nu au ajuns la un punct comun asupra unei linii de credit propuse de 20 miliarde de dolari. Însă, cei doi lideri s-au angajat să înceapă discuţii cu privire la o nouă formă de cooperare financiară, după cum a anunțat ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, conform Reuters.

Discuțiile dintre Viktor Orban și Donald Trump vor continua

Șeful diplomației maghiare a oferit un răspuns în urma unui articol publicat de Politico, în care Donald Trump nega că ar fi oferit o linie de credit.

Luna trecută, Viktor Orban a dat de înțeles că Ungaria ar putea alege din câteva instrumente pentru a-şi consolida finanţele în baza unui acord cu Washingtonul, cu o finanţare de până la 20 miliarde de dolari.

Întâlnirea de la Casa Albă

Liderul Ungariei s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă la data de 7 noiembrie, iar cu această ocazie a obţinut o derogare de un an de zile pentru Ungaria de la sancţiunile americane asupra energiei ruse. Ulterior, Orban, care se pregăteşte de noi alegeri în luna aprilie a anului viitor, a declarat că Ungaria ar putea accesa o linie de swap valutar sau o linie de credit flexibilă, sub rezerva aprobării de către Trump.

„Nu, nu i-am promis, dar cu siguranţă a cerut aşa ceva”, a spus liderul de la Casa Albă, întrebat fiind despre posibilul scut financiar pentru Ungaria.

Anunțul făcut de ministrul de Externe de la Budapesta

Azi, ministrul de Externe maghiar a explicat că, la întâlnirea Trump-Orban, „nu s-a ajuns, în fapt, la niciun acord pentru vreo sumă de 20 miliarde de dolari, după cum nimeni nu a susţinut asta”.

„Ceea ce au convenit, totuşi, a fost că vom începe consultări asupra unui nou tip de cooperare financiară, a posibilelor ei forme şi a mecanismului care ar putea oferi protecţie financiară”, a transmis Peter Szijjarto într-un mesaj postat pe Facebook.

