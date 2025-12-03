Ce au stabilit Ilie Bolojan și Viktor Orban după întâlnirea din Ungaria

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu Viktor Orban despre întărirea interconectărilor de energie electrică dintre România și Ungaria. Vizita oficială continuă în Austria, unde premierul va avea întâlniri cu trei miniștri federali, cu cancelarul Christian Stocker și va participa la recepția de Ziua Națională a României.

Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat miercuri că a avut o discuție cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, în cadrul unei opriri la Budapesta realizate înaintea vizitei oficiale în Austria. Întâlnirea a avut loc pe traseul vizitei planificate la nivel diplomatic.

„Am avut astăzi o discuție pragmatică cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, despre modul în care trebuie să lucrăm împreună pentru a întări interconectările de energie electrică între România și Ungaria și, în continuare, în întreaga regiune, inclusiv cu Austria”, a transmis Ilie Bolojan.

Declarația premierului subliniază temele abordate în cadrul discuției bilaterale, axate pe cooperarea energetică regională și îmbunătățirea infrastructurii de transport al energiei electrice. Oprirea la Budapesta a fost planificată înaintea programului oficial din Austria, conform comunicatelor guvernamentale.

Premierul Ilie Bolojan efectuează miercuri și joi o vizită oficială la Viena. Programul include întâlniri la nivel înalt cu mai mulți oficiali austrieci, potrivit informațiilor transmise de Guvern. Vizita are ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea cooperării la nivel regional și european.

Conform comunicatului oficial, Ilie Bolojan se va întâlni cu cancelarul federal Christian Stocker. La întrevedere vor participa și ministrul federal pentru Europa, Integrare și Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei și Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, și ministrul federal al Finanțelor, Markus Marterbauer.

Programul vizitei include discuții tête-à-tête, sesiuni de convorbiri în plen și un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac. La acest dejun vor fi prezenți reprezentanți ai companiilor românești și austriece, conform informațiilor transmise de Executiv.

Guvernul a transmis, într-un comunicat oficial, obiectivele principale ale vizitei premierului Ilie Bolojan în Austria. Documentul precizează că agenda discuțiilor este construită în jurul relațiilor bilaterale și al cooperării regionale.

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relațiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât și economic și o coordonare mai strânsă în plan regional și european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră”, transmite Guvernul.

În cadrul discuțiilor cu oficialii austrieci urmează să fie abordate și subiecte legate de sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Guvernul a inclus acest punct pe agenda vizitei, evidențiind importanța cooperării în procesul de aderare.

Sectorul energetic reprezintă una dintre temele principale ale vizitei premierului în Austria. Conform comunicatului Executivului, discuțiile vor viza coordonarea regională în domeniul energiei electrice și proiectele comune privind interconectările din zona Europei Centrale.

„Asigurarea unor prețuri accesibile ale energiei electrice pentru populație și competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcție îl reprezintă îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker”, se arată în comunicatul Guvernului.

Subiectele energetice includ dezvoltarea infrastructurii de transport al energiei electrice, modernizarea rețelelor existente și extinderea colaborării trilaterale România–Ungaria–Austria. În acest sens, întâlnirea prealabilă de la Budapesta a fost menționată ca parte a aceluiași demers diplomatic.

În drumul spre Viena, premierul României a avut o întâlnire la Budapesta cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán, la care a participat și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit informațiilor oficiale, discuția a vizat cooperarea dintre România, Ungaria și Austria în domeniul dezvoltării interconectărilor energetice.

Această cooperare se înscrie în proiectele regionale de interconectare și în necesitatea de a armoniza infrastructurile energetice din zona Europei Centrale. Guvernul a menționat că întâlnirea de la Budapesta are rolul de a pregăti subiectele ce urmează să fie discutate la Viena.

Pe durata vizitei în Austria, premierul Ilie Bolojan va participa și la recepția organizată de Ambasada României la Viena cu ocazia Zilei Naționale. Evenimentul face parte din agenda oficială și include prezența reprezentanților diplomatici și ai comunității românești din Austria.

Recepția oferă un cadru pentru întâlniri cu oficiali și membri ai mediului diplomatic austriac și contribuie la consolidarea relațiilor bilaterale, potrivit comunicărilor oficiale.

Premierul Ilie Bolojan este însoțit la Viena de o delegație guvernamentală formată din mai mulți oficiali. Conform informațiilor transmise de Guvern, delegația include:

• Bogdan Ivan, ministrul Energiei • Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe • Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului • Dragoș Hotea, secretar de stat

Aceștia participă la întâlnirile programate și la discuțiile bilaterale cu oficialii austrieci în cadrul vizitei.

Vizita include și o sesiune de convorbiri la care sunt invitați reprezentanți ai companiilor din România și Austria. În timpul dejunului oferit de cancelarul federal Christian Stocker, aceștia vor avea ocazia să discute proiecte economice, cooperări comerciale și investiții bilaterale.

Potrivit Guvernului, întâlnirea are rolul de a facilita contactele între mediile economice și de a extinde cooperarea comercială între cele două state.