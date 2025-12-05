Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari

Vizita de două zile a lui Vladimir Putin în India, prima de acest fel din 2022, de la începutul războiului din Ucraina, va fi marcată de discuții privind cooperarea militară dintre cele două țări. Conform Bloomberg, Rusia și India au finalizat după ani de negocieri acordul prin care armata indiană va închiria un submarin nuclear.

Evenimentul marchează un moment important pentru guvernul de la New Delhi, care a încercat să mențină un echilibru delicat între relațiile cu Rusia și cu țările occidentale. În trecut, Statele Unite au amenințat cu sancțiuni după ce India a achiziționat sistemele de apărare aeriană S-400.

Potrivit The Hindu, Duma de Stat a Rusiei a ratificat marți, 2 decembrie 2025, un pact militar-cheie cu India, cu puțin timp înaintea vizitei lui Putin. Schimbul reciproc de sprijin logistic (RELOS), semnat pe 18 februarie, a fost trimis pentru ratificare de către prim-ministrul Mihail Mișustin.

Acordul RELOS prevede procedurile pentru deplasarea trupelor, navelor de război și aeronavelor militare între cele două țări, precum și organizarea sprijinului logistic reciproc. Documentul reglementează nu doar transferul efectivelor și echipamentelor, ci și întreaga infrastructură de susținere a acestora.

Procedura stabilită va fi aplicată în timpul exercițiilor militare comune, antrenamentelor, misiunilor umanitare, intervențiilor în caz de dezastre naturale sau provocate de om, precum și în alte situații prevăzute de acord.

India consideră că închirierea submarinului nuclear rusesc este vitală pentru pregătirea marinarilor și pentru acumularea de experiență în conducerea operațiunilor navale nucleare, în timp ce țara își dezvoltă propria flotă de submarine.

India deține deja două submarine nucleare, însă cel rusesc oferă capacități superioare. Dezvoltarea acestei flote îi va permite Indiei să formeze o triadă nucleară, cu posibilitatea de a lansa atacuri nucleare de pe uscat, mare și aer.

Negocierile pentru închirierea submarinului au durat aproape un deceniu, principalele dificultăți fiind legate de preț. Potrivit unor surse citate de Bloomberg, părțile au ajuns acum la un acord: India va închiria submarinul pentru zece ani, la valoarea de două miliarde de dolari, sumă care include și asistența tehnică pe întreaga durată a contractului. Nava este capabilă să transporte rachete nucleare, dar, potrivit acordului, nu poate fi utilizată în conflicte armate.

Livrarea submarinului este așteptată în termen de doi ani, însă complexitatea proiectului poate conduce la întârzieri. India mai închiriase anterior un submarin de la Rusia, care a fost returnat în 2021.

Apropierea Indiei de Rusia a fost influențată și de politicile lui Donald Trump. Deciziile sale privind războiul comercial și anunțul creșterii tarifelor de import la 50% în vară, într-un moment în care India spera să finalizeze un acord comercial cu Washingtonul, i-au determinat pe liderii de la New Delhi să caute sprijin mai puternic în relația cu Moscova.

Vizita lui Putin este urmărită îndeaproape, mai ales în contextul posibilelor acorduri de apărare. The Hindu notează că orice noi achiziții de sisteme S-400 ar putea atrage sancțiuni americane, de care India a fost scutită anterior. În plus, comenzile pentru avioane de vânătoare rusești ar putea diminua rolul echipamentelor americane, ceea ce va fi privit cu suspiciune de Washington.

Presa indiană subliniază că transferul de tehnologie rusească este crucial pentru India, întrucât nicio altă țară nu a fost dispusă să împărtășească tehnologiile sale sensibile. Cu ratificarea pactului logistic militar RELOS de către Duma rusă, se anticipează mai multe angajamente și exerciții comune cu Rusia, evenimente care au stârnit deja reacții din partea Uniunii Europene la începutul acestui an.

Pe 3 decembrie, guvernul condus de Modi a informat Parlamentul că Departamentul Energiei Atomice (DAE) a purtat discuții cu compania rusă Rosatom privind planurile Indiei de a construi cinci reactoare modulare mici (SMR) autohtone, pentru care Franța și alte state membre ale UE sunt, de asemenea, în competiție.