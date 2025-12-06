Avertismentul lui Orban : Votul din 2026 decide dacă Ungaria intră în război

Premierul Viktor Orbán a transformat weekendul politic din Ungaria într-o demonstrație de forță, cu un mesaj care a trecut rapid peste granițe: alegerile generale din 2026 ar fi, în viziunea sa, ultimul scrutin înainte ca un război să lovească Europa.

Declarația, făcută la un miting masiv în Kecskemét, a alimentat întrebări și speculații privind informațiile pe care liderul ungar susține că le deține despre evoluțiile geopolitice din regiune.

Premierul a vorbit în fața unei mulțimi mobilizate sub mesajul „anti-război”, la un eveniment organizat de rețeaua civică Digitális Polgári Körök, platformă apropiată de tabăra guvernamentală. Orbán le-a transmis participanților că miza alegerilor din 2026 depășește politica internă și că următorul guvern ar urma să gestioneze „cel mai periculos context de securitate de după Războiul Rece”.

Potrivit liderului de la Budapesta, Europa ar intra într-o perioadă în care presiunea militară și politică ar crește, iar statele membre ale Uniunii Europene ar fi împinse spre o pregătire accelerată în eventualitatea unei confruntări cu Rusia.

„Ungaria trebuie să fie condusă de un guvern capabil să o scoată din calea războiului”, a spus Orbán, avertizând că o administrație orientată spre Bruxelles „nu ar face decât să urmeze linia impusă de marile capitale europene”.

Discursul premierului a venit într-un moment în care scena politică ungară este marcată de o nouă competiție. În timp ce Orbán mobiliza simpatizanți în Kecskemét, Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, organiza un eveniment propriu în alt punct al orașului.

Tisza, o formațiune recent aflată în ascensiune, își construiește un profil critic față de Fidesz, susținând că premierul folosește temerile legate de conflictul din Ucraina pentru a-și consolida sprijinul.

Presa ungară a relatat că mitingul Fidesz a fost organizat ca un veritabil spectacol politic, cu un scenariu studiat și o listă consistentă de personalități pro-guvernamentale invitate pe scenă.

Evenimentul nu a fost lipsit de incidente: doi membri ai formațiunii satirice „Partidul Câinelui cu Două Cozi” au reușit, pentru scurt timp, să afișeze un banner critic la intrarea în sală, înainte de a fi îndepărtați.

Fostul președinte Pál Schmitt și soția acestuia s-au numărat printre invitații de rang înalt prezenți în public.

În discursul său, Viktor Orbán a susținut că războiul nu este doar o amenințare militară, ci și o confruntare „politică și economică”, în care Europa ar fi, după părerea sa, nepregătită. El a afirmat că Uniunea Europeană ar urmări să își consolideze capacitatea militară până în 2030, ceea ce, în viziunea sa, ar indica faptul că liderii europeni se așteaptă la escaladări majore.

Premierul a explicat și despre sancțiunile împotriva Rusiei, menționând că acestea „au afectat economia europeană mai mult decât pe cea rusă” și și-a exprimat speranța că un eventual acord între Washington și Moscova ar putea duce la reintegrarea Rusiei în sistemul economic global.

Orbán a justificat astfel menținerea canalelor diplomatice cu cele două puteri, argumentând că Ungaria are nevoie „de dialog, nu de rupturi”, pentru a-și proteja interesele naționale într-o perioadă incertă, potrivit dailynewshungary.