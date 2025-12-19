International

Premierul Australiei pregătește măsuri dure împotriva urii, după masacrul de la Bondi Beach

Comentează știrea
Premierul Australiei pregătește măsuri dure împotriva urii, după masacrul de la Bondi BeachAnthony Albanese / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Premierul australiei Anthony Albanese a anunțat un set de măsuri legislative menite să combată discursul instigator la ură, după atacul armat de la Bondi Beach care a vizat un festival evreiesc. Incidentul a avut loc duminică și s-a soldat cu 15 victime.

Noi legi împotriva urii și radicalizării

Prim-ministrul a declarat într-o conferință de presă la Canberra că guvernul său va acționa împotriva celor care răspândesc „ură, diviziune și radicalizare”.

„Vom introduce legi noi care să pedepsească liderii religioși și predicatorii care promovează violența, precum și un nou delict federal de discurs de ură agravat”, a precizat el.

Albanese a adăugat că vor fi incluse pedepse suplimentare pentru infracțiuni comise online, unde ura va fi considerată un factor agravant în stabilirea sentințelor.

Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace
Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace

„Fiecare australian evreu are dreptul să se simtă în siguranță, apreciat și respectat pentru contribuția pe care o aduce acestei mari națiuni”, a subliniat prim-ministrul.

Puteri extinse pentru Ministerul Afacerilor Interne

Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a anunțat că va primi noi atribuții pentru a refuza sau anula vizele persoanelor care răspândesc ură. De asemenea, va fi înființată o nouă echipă de lucru care să se asigure că sistemul educațional „previne, combate și răspunde corespunzător antisemitismului”.

Tony Burke

Tony Burke / sursa foto: captură video

„Au existat indivizi care au reușit să exploateze o națiune cu principii diferite privind libertatea de exprimare și au folosit un limbaj clar dezumanizant, inacceptabil, fără loc în Australia, dar care nu a depășit încă pragul violenței”, a explicat Burke.

Sprijinirea recomandărilor raportului lui Jillian Segal

Prim-ministrul a precizat că guvernul său va susține integral recomandările prezentate în iulie de către emisarul pentru antisemitism, Jillian Segal, care a participat la conferința de presă. Segal a afirmat că Australia se află „într-un moment foarte important, nu doar pentru comunitatea noastră, ci și pentru lupta împotriva antisemitismului la nivel global”.

Raportul a fost criticat de unii observatori pentru implicațiile asupra libertății de exprimare, incluzând monitorizarea universităților și a organizațiilor culturale, precum și posibilitatea de a reține finanțări dacă acestea nu acționează împotriva antisemitismului.

Criticii au avertizat că aceste măsuri ar putea fi folosite pentru a limita protestele pro-palestiniene.

Recunoașterea responsabilității guvernamentale

Albanese a recunoscut criticile venite din partea comunității evreiești conform cărora guvernul nu a făcut suficient pentru a preveni antisemitismul după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie.

„Îmi asum responsabilitatea pentru partea mea în acest sens, ca prim-ministru al Australiei”, a spus el.

„Dar îmi asum și responsabilitatea de a conduce și de a uni națiunea. Pentru că oamenii caută în acest moment nu mai multă diviziune”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:29 - Un alpinist român a murit în timpul unei expediții pe un vulcan din Chile
21:21 - Darryl Nirenberg a fost confirmat de Senatul SUA ca ambasador al Statelor Unite în România
21:11 - Putin susține că „mingea este în terenul Ucrainei” și al aliaților europeni în privința negocierilor de pace
21:02 - O bandă de români, acuzată că a furat bunuri în valoare de „milioane de dolari” în Canada
20:55 - Nidia Moculescu nu poate trece peste moartea tatălui său: L-am visat
20:46 - Lucrări de urgenţă la Bazinul de Apă Curată Voila, anunțate de Apele Române

HAI România!

Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali
Cum s-a transformat Palatul Cotroceni în Circul de Stat. Adevărul lui Giovanni Becali

Proiecte speciale