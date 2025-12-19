Premierul Australiei pregătește măsuri dure împotriva urii, după masacrul de la Bondi Beach

Premierul australiei Anthony Albanese a anunțat un set de măsuri legislative menite să combată discursul instigator la ură, după atacul armat de la Bondi Beach care a vizat un festival evreiesc. Incidentul a avut loc duminică și s-a soldat cu 15 victime.

Prim-ministrul a declarat într-o conferință de presă la Canberra că guvernul său va acționa împotriva celor care răspândesc „ură, diviziune și radicalizare”.

„Vom introduce legi noi care să pedepsească liderii religioși și predicatorii care promovează violența, precum și un nou delict federal de discurs de ură agravat”, a precizat el.

Albanese a adăugat că vor fi incluse pedepse suplimentare pentru infracțiuni comise online, unde ura va fi considerată un factor agravant în stabilirea sentințelor.

„Fiecare australian evreu are dreptul să se simtă în siguranță, apreciat și respectat pentru contribuția pe care o aduce acestei mari națiuni”, a subliniat prim-ministrul.

Ministrul Afacerilor Interne, Tony Burke, a anunțat că va primi noi atribuții pentru a refuza sau anula vizele persoanelor care răspândesc ură. De asemenea, va fi înființată o nouă echipă de lucru care să se asigure că sistemul educațional „previne, combate și răspunde corespunzător antisemitismului”.

„Au existat indivizi care au reușit să exploateze o națiune cu principii diferite privind libertatea de exprimare și au folosit un limbaj clar dezumanizant, inacceptabil, fără loc în Australia, dar care nu a depășit încă pragul violenței”, a explicat Burke.

Prim-ministrul a precizat că guvernul său va susține integral recomandările prezentate în iulie de către emisarul pentru antisemitism, Jillian Segal, care a participat la conferința de presă. Segal a afirmat că Australia se află „într-un moment foarte important, nu doar pentru comunitatea noastră, ci și pentru lupta împotriva antisemitismului la nivel global”.

Raportul a fost criticat de unii observatori pentru implicațiile asupra libertății de exprimare, incluzând monitorizarea universităților și a organizațiilor culturale, precum și posibilitatea de a reține finanțări dacă acestea nu acționează împotriva antisemitismului.

Criticii au avertizat că aceste măsuri ar putea fi folosite pentru a limita protestele pro-palestiniene.

Albanese a recunoscut criticile venite din partea comunității evreiești conform cărora guvernul nu a făcut suficient pentru a preveni antisemitismul după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie.

„Îmi asum responsabilitatea pentru partea mea în acest sens, ca prim-ministru al Australiei”, a spus el.

„Dar îmi asum și responsabilitatea de a conduce și de a uni națiunea. Pentru că oamenii caută în acest moment nu mai multă diviziune”.