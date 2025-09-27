Potra ar fi în continuare în libertate: Nu mor caii când vor câinii

Horațiu Potra, acuzat de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru atentat la ordinea constituțională, instigare la violență și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nu ar fi fost reținut.

El și fiul său, Dorian, au părăsit România la începutul acestui an și s-au stabilit într-un apartament în Emiratele Arabe Unite, unde autoritățile locale nu l-au luat în custodie.

Fostul combatant în Legiunea Străină și liderul mercenarilor români se află în continuare în libertate, iar informațiile despre o presupusă reținere pe aeroportul din Dubai au fost infirmate de Cătălin Berenghi, un apropiat al lui Potra.

Absența unui tratat de extrădare între România și Emiratele Arabe Unite complică procesul de aducere a lui Potra pe teritoriul românesc. De asemenea, legăturile sale din Orientul Mijlociu – inclusiv experiența ca gardă de corp pentru emirul Qatarului – îi conferă o rețea de contacte influente, care îi menține poziția în regiune.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că România colaborează cu autoritățile din Dubai pentru a confirma măsurile preventive aplicabile liderului legionarilor și fiului său.

„Autoritățile din România lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale, care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare… Pe baza principiilor de reciprocitate, astfel de formule de cooperare sunt eficiente.”

Mandatul internațional emis de România împotriva lui Potra rămâne activ, însă fugarul își păstrează libertatea, în ciuda presiunii diplomatice și legale exercitate de București. În lipsa unui acord formal de extrădare, autoritățile române trebuie să se bazeze pe canale informale și colaborare bilaterală pentru a asigura respectarea legii.