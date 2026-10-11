Autoritățile spaniole au desființat duminică ultima tabără mare de migranți amenajată pe plajele enclavei Ceuta, din nordul Africii, cu doar două zile înainte de vizita regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia. Operațiunea a fost observată de jurnaliștii agenției AFP aflați la fața locului.

Tabăra de pe esplanada El Guano se formase după un aflux masiv și fără precedent de peste 70.000 de persoane venite din Maroc în zilele de 30 și 31 iulie, după un anunț al premierului socialist Pedro Sanchez, care a promis legalizarea statutului imigranților ilegali.

Cei mai mulți migranți s-au întors în țara vecină în decurs de câteva zile, însă mii de persoane au rămas în Ceuta, dormind pe străzi sau pe plaje, în adăposturi improvizate.

Valul de sosiri din cele două zile, în timpul căruia zeci de persoane și-au pierdut viața, a declanșat o criză politică la Madrid și a provocat tensiuni diplomatice puternice în cadrul Uniunii Europene.

Duminică, puțin după ora 8:00, polițiști însoțiți de soldați au ajuns pe esplanada El Guano, unde sute de migranți își instalaseră adăposturi după ce alte tabere de pe plajele din apropiere fuseseră desființate. Oamenii au fost urcați în autobuze și transportați către centre de primire, în timp ce echipele de curățenie au intervenit pentru a elibera esplanada și plaja.

Unii migranți au încercat să evite transportarea către centre și au fugit spre dealurile din apropiere.

Vizita regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia la Ceuta este programată pentru marți și a fost coordonată cu guvernul spaniol. Miercuri, cei doi urmează să ajungă și în Melilla, cealaltă enclavă spaniolă din Africa de Nord.

Cele două teritorii, situate la aproximativ 500 de kilometri est de capitala Spaniei, sunt revendicate de Maroc, care contestă suveranitatea Madridului asupra lor.

Deplasările regale vor fi primele vizite ale unui monarh spaniol în Ceuta și Melilla de la cea efectuată de regele Juan Carlos, în noiembrie 2007. Vizita de atunci a provocat o criză diplomatică între Spania și Maroc, pe fondul disputelor privind statutul celor două enclave.

Desființarea taberei are loc, astfel, într-un context tensionat, după sosirile masive de migranți și înaintea unei vizite regale cu o semnificație diplomatică importantă pentru relațiile dintre Spania și Maroc.