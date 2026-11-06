Tensiunile politice de la Bruxelles au atins un nou punct culminant, însă Palatul Regal a intervenit pentru a opri escaladarea crizei. Regele Philippe al Belgiei a luat decizia de a respinge demisia prim-ministrului Bart De Wever, obligându-l pe acesta să se întoarcă la masa negocierilor alături de partenerii săi din coaliție. Scopul principal al noilor runde de discuții este găsirea unui compromis urgent pe tema bugetului național, conform AFP.

Un comunicat oficial transmis de Palatul Regal detaliază poziția suveranului în acest moment critic. Regele Philippe „a decis să respingă demisia prim-ministrului şi i-a cerut să reia negocierile bugetare începând de acum. Prim-ministrul va prezenta din nou un raport regelui luni, 16 noiembrie”, a anunţat Palatul Regal într-un comunicat.

Contextul acestei decizii vine după o săptămână de incertitudine maximă. Bart De Wever şi-a prezentat demisia la începutul săptămânii din cauza blocajului negocierilor din coaliţia sa pe tema reducerii deficitului, iar regele îşi acordase un răgaz de câteva zile pentru a lua o decizie. Pe parcursul săptămânii, el a primit partidele din coaliţia de guvernare, ancorată la centru-dreapta, pentru a evalua amploarea acestei noi crize politice din Belgia.

Consultările purtate la nivel înalt au arătat totuși o deschidere din partea tuturor formațiunilor implicate. „La finalul discuţiilor cu preşedinţii celor cinci partide din majoritate, regele a luat act de voinţa fiecăruia dintre aceştia de a încheia negocierile bugetare cât mai curând posibil”, a transmis Palatul Regal. „Regele a obţinut, de asemenea, din partea celor cinci preşedinţi angajamentul formal că partidul lor este dispus să facă concesii pentru a ajunge la un acord”, asigură acesta.

Miza financiară a acestor negocieri este enormă pentru viitorul economic al țării. Conservatorul flamand Bart De Wever doreşte un efort bugetar masiv de 10 miliarde de euro până în 2029 pentru a reduce deficitul belgian, care depăşeşte 5%. Acest efort se bazează în principal pe reduceri ale cheltuielilor publice, în special în domeniul sănătăţii, dar implică şi identificarea de noi surse de venituri, la care se opune unul dintre partenerii coaliţiei, Mişcarea Reformistă (partid liberal francofon).

Până în prezent, Mişcarea Reformistă a refuzat orice majorare a impozitelor, în timp ce alte partide din majoritate, precum centriştii de la „Les Engagés”, cereau o repartizare „echitabilă” a eforturilor, cu o contribuţie din partea „celor care au mai mult”.

Neînțelegerile de la nivel politic se desfășoară într-un climat social extrem de tensionat. Discuţiile se desfăşoară sub presiunea sindicatelor, care se mobilizează de luni de zile împotriva austerităţii.

Protestele de stradă au atins deja cote alarmante în capitala belgiană. Pe 9 octombrie, câteva zeci de mii de manifestanţi au defilat împotriva austerităţii, în contextul unor scene de violenţă şi distrugeri în marja evenimentului. Numeroase sloganuri din cadrul manifestaţiei făceau referire la diferenţele crescânde dintre sărăcie şi bogăţie şi la dorinţa ca persoanele cu venituri mari să contribuie mai mult la eforturile de austeritate.

În ciuda încercărilor de stabilizare, scenariul unui buget temporar rămâne de actualitate. Joi, în faţa Parlamentului, Bart De Wever a confirmat că anul 2027 va începe cu un buget de urgenţă bazat pe modelul exerciţiului precedent, în aşteptarea găsirii unui compromis. Lipsa unui acord privind bugetul pentru 2027 până în prezent reprezintă un „eşec usturător pentru guvern”, a recunoscut el.