Evenimentul istoric

Revelion în Sala Tronului. Danțul a urmat neîntrerupt până la orele 5 dimineața

Revelion în Sala Tronului. Danțul a urmat neîntrerupt până la orele 5 dimineața
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Din cuprinsul articolului

Pentru că vremea de afară îndeamnă mai mult la făcut planuri pentru Revelion decât de vacanțe însorite, arunc astăzi în paginile internetului un comunicat oficial din 1 ianuarie 1901 despre Balul de Anul Nou, oferit de Carol I pentru protipendada României regale.

Balul de Anul Nou era un obicei relativ recent în țara noastră, un fel de strâmoș al Revelionului, o petrecere cu mult fast care se consuma pe 1 ianuarie, noaptea dintre ani nefiind marcată prin nimic deosebit. Regele, de exemplu, petrecea noaptea de 31 decembrie în birou, lucrând, iar Regina Elisabeta/Carmen Sylva prefera o sală de spectacol.

Venit în țara noastră în 1866, Carol a adus cu sine și modul occidental de celebrare a Crăciunului și a Anului Nou și a reușit să le impună. Destul de bine, aș spune, considerând că Revelionul a rămas în România petrecerea căreia românii îi acordă cea mai mare atenție dintr-un an.

Balul era găzduit de Palatul Regal – nu vă uitați la clădirea devenită astăzi muzeu, ea fiind reconstruită după 1930 – și numărul participanților depășea de multe ori 2000. În 1901, numărul a fost mai scăzut, 1500, așa cum reiese din comunicat. Considerând că populația Bucureștiului a crescut în 125 de ani de aproape 10 ori, putem spune că Balul ar trebui să adune azi, respectând procentele, 15.000 de oameni! La așa participare, sigur erau și ceva cape din iepure regal/rex rabbit, că doar e vorba de o sală de tron!

După intrarea Majestăților Lor și Altețelor Lor Regale în sala splendid iluminată, danțul începu cu animație

În seara zilei de 1 Ianuarie, având loc la Curte tradiționalul bal, la orele 10 MM.II. Regele și Regina și AA. LL. RR. Principele și Principesa României, precedați de Curtea regală, au intrat în sala Tronului, unde se aflau adunați d-nn membri ai Corpului diplomatic, cu doamnele; Em. Sa Archiepiscopul latin Hornstein ; d. președinte al consiliului de miniștri (Dimitrie Sturdza abia preluase conducerea Guvernului de la P.P. Carp n.n.), cu d-na Sturdza, și d-nii miniștri cu doamnele; d. președinte al Adunărei Deputaților, cu doamna; d-nii președinți ai înaltelor corpuri ale Statului, cu doamnele; d. procuror general al Înaltei Curți de Casație și mai mulți foști miniștri, cu doamnele.

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Majestățile Lor au ținut aci cerc, primind felicitările tuturor celor de față.

Apoi, MM. LL, Regele și Regina și Altețele Lor Regale, precedați de Curtea regală, au trecut în sala cea mare de danț, unde se aflau mai mulți d-ni senatori și deputați, cu doamnele; membrii Înaltelor Curți de Casație și Compturi, ai Curței de Apel, ai tribunalelor, consiliul comunal; funcționarii superiori și șefii de servicii ai diferitelor ramuri ale administrațiunei publice, d-nii ofițeri generali și cei superiori și inferiori ai garnizoanei, numeroși representanți ai proprietăței și comerciului și un mare numar de persoane distinse din societate.

Îndată după intrarea Majestăților Lor și Altețelor Lor Regale în sala splendid iluminată, danțul începu cu animație, în care timp Regele și Regina bine-voiră a convorbi cu cea mai mare parte din persoanele presente.

La ora 1 s’a servit supeul, la care au luat parte, în patru serii, toți invitații presenți, în total 1.500 persoane.

Pe tot timpul cât a durat supeul, danțul a urmat neîntrerupt până la orele 5 dimineața, când s-a terminat balul. (Monitorul Oficial).

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