Tandemul Ponta- Dragnea, fan al protocoalelor: „Sunt bune și corecte!”

Președintele partidului Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă la Târgovişte, că protocolul ANAF-PÎCCJ a fost semnat de el și de Liviu Dragnea și că i s-a părut că ar fi o soluție foarte bună pentru a prinde marii evazioniști.





Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă la Târgovişte, că protocolul ANAF-PÎCCJ este unul foarte bun pentru că s-a reuşit prinderea unor mari evazionişti, informează Agerpres. „În primul rând, foarte bun protocolul. Pentru că protocolul spune aşa: ANAF-ul şi cu Parchetul îi prind pe evazioniştii fiscali - cei mari, nu cei mici, că nu lucrau la cazuri mici - îi prind pe marii evazionişti fiscali şi le iau banii. Că de fapt asta vor românii. Dom'le, am înţeles că îi faci tu dosar lui X, lui Y, dar i-ai luat banii? ANAF-ul cu Parchetul au reuşit să prindă câţiva peşti mari şi să le ia şi banii.”, a spus Ponta. Acesta a dat câteva exemple, susţinând că prin denunţarea protocolului cei care au bani sechestraţi vor să şi-i recupereze. „M-am uitat, când am văzut atacul împotriva mea, m-am prins că e vorba de bani. Adrian Sârbu are 14 milioane de euro sechestraţi, Adamescu cred că are vreo 50 de milioane de euro, Vanghelie are şi el vreo 40 de milioane de euro bani blocaţi. Aceşti oameni doi-trei ani au fost preocupaţi să nu ajungă la închisoare, nu îi mai interesa de bani. Acum s-au prins că nu ajung la închisoare sau oricum îi scapă cu ordonanţe, cu nu ştiu ce şi ce au zis: vrem să ne luăm şi banii înapoi. Adică statul român este şi bătut şi cu banii luaţi. Şi au pornit această campanie, vezi Doamne, daţi-ne banii furaţi din evaziune fiscală înapoi, că a avut ANAF-ul cu Parchetul protocol.”, a afirmat Ponta. Fostul prim-ministru a adăugat şi cum a fost creat protocolul în cauză. „Protocol în baza unei legi pe care am dat-o în 2013, la propunerea, foarte bună, vreau să vă spun, a lui Daniel Chiţoiu, era ministrul Finanţelor, cu semnătura/avizul de la ministrul Dezvoltării Regionale, domnul Dragnea, foarte bun, foarte corect, care ne-a adus în 2014 2 miliarde de euro în plus la buget, reducând TVA, reducând CAS (...). Campania asta, o să înţelegeţi, nu e neapărat împotriva mea, e o motivaţie ca să vină cineva să le dea banii înapoi la evazionişti. A, că mai cumpără câte un jurnalist... când ai de luat de la ANAF înapoi 20 de milioane de euro, nu-i chiar greu să cumperi pe cineva, nu?”, a mai spus Ponta. Liderul Pro România, Victor Ponta, a fost prezent, joi, în Dâmboviţa, unde a participat la întâlniri cu membri şi simpatizanţi şi a susţinut o conferinţă de presă.

Adio, ora 8 la SCOALA! Se schimba ORA DE START a cursurilor! Schimbarile anuntate de Ministrul Invatamantului!

Pagina 1 din 1