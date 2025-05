Politica Ponta, atac la Antonescu de 1 Mai: Șomer de lux de 10 ani







De 1 Mai, fostul premier Victor Ponta a lansat critici dure la adresa actualului guvern. Candidatul independent la prezidențiale le-a adus aminte actualilor guvernanți că nu asigură plata salariilor pentru angajații care muncesc.

Într-o postare pe rețelele sociale, Ponta a subliniat că, în ciuda eforturilor depuse de cetățeni, mulți dintre ei nu își primesc remunerația cuvenită.

Ponta s-a folosit de 1 Mai să aducă aminte că muncitorii români sunt ignorați de clasa politică

Victor Ponta a transmis un mesaj de Ziua Muncii în care a acuzat clasa politică de faptul că ignoră problemele reale ale muncitorilor.

„De 1 Mai sunt oameni care muncesc din greu și nu și-au primit salariile. Nu au bani să petreacă timp cu familia și cei dragi”, a afirmat Ponta, menționând angajați din zone precum SIDEX Galați și Șantierul Naval Mangalia.

Ponta l-a atacat pe Crin Antonescu, numindu-l „șomer de lux”

Fostul premier a lansat acuzații la adresa coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR. Dar și a liderilor politici Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu și Crin Antonescu.

Ponta susține că „și-au bătut joc de oameni”, în timp ce alianța politică susține „un șomer de lux de 10 ani” – fără a-l numi explicit, dar cu trimitere la fostul președinte Klaus Iohannis.

Ponta și-a încheiat declarația cu un apel electoral: „Din 18 mai punem România pe primul loc!”.

Contrele dintre Crin Antonescu și Victor Ponta s-au repetat în ultimele zile. Ultima dispută verbală a avut loc la dezbaterea de la TVR.

Transcriptul de la TVR

Crin Antonescu: Domnul Victor Ponta a traversat în decursul anilor multe identități, a schimbat, s-a deghizat, s-a travestit, de la Che Guevara, până la Donald Trump. A copiat, a trădat, când n-a copiat, a trădat, când n-a trădat, a copiat. A trădat trei partide, două guverne, cel puțin o țară, nu știu exact loialitatea față de statul sârb.

Nu vreau să întreb nimic, pentru că e proverbial, minte. Dar îl invit, dacă vrea, să-mi spună ce a simțit în momentul în care, conform declarației Domniei sale, în miezul unei campanii electorale, în care era purtător de cuvânt al candidatului partidului său, Mircea Geoană, spunând tuturor, ca purtător de cuvânt, că e cel mai bun candidat, a intrat în cabină și-a acordat votul unui alt candidat.

Dacă vrea să facă această confesiune pentru fostii săi colegi de partid, sau chiar actuali, cred, dacă nu, nu. De întrebat, nu-l întreb, din motivul pe care l-am spus.

Cum i-a răspuns Antonescu lui Ponta legat de faptul că a fost șomer

Victor Ponta: Îi mulțumesc domnului Antonescu, pentru întrebare, pentru că-mi dă ocazia să spun încă o dată că oamenii știu ce-am făcut. În primul rând, ca prim-ministru știu ce-am făcut. Într-o coaliție PSD, PNL, Partidul Conservator, și anume am luat o țară în criză, o țară cu pensii și salarii tăiate, cu TVA-ul de 24%, și am reușit să avem grijă de oameni, am reușit să dăm din nou speranța oamenilor, am reușit să facem o schimbare politică atunci când părea că regimul nu mai poate să se schimbe.

De fiecare dată am fost de partea schimbării. Și cred că și acum, în 2025, România merge într-o direcție total greșită, o direcție greșită, în primul rând, pentru cetățenii țării, dar și pentru românii din afară. De aceea, votul lor a fost pentru schimbare în 24 noiembrie. Sistemul politic PSD, PNL, UDMR n-a putut să accepte rezultatul, a anulat votul românilor. Acum va trebui să-l accepte și, împreună, toți românii președinte, un nou guvern, nu cel actual, putem să mai ieșim odată din criză.

Și mai vreau să spun un lucru, pentru că am această oportunitate. Am făcut multe lucruri bune, am făcut multe greșeli. Întotdeauna am muncit, n-am stat șomer nicio zi, nici 10, nici 10 ani. Și întotdeauna voi munci pentru cei dragi mie. Trebuie să am eu grijă de ei, nu să fiu un trântor în spatele lor.

Ramona Avramescu, TVR: Domnule Antonescu, dacă doriți un drept la replică, aveți 30 de secunde.

Crin Antonescu: La ce aș putea avea replică? Aș spune doar că atunci când ești singurul președinte de partid din România, care-ți dai salariu din banii publici ai partidului tău, e ușor să nu fii șomer niciodată.