International

Polonia spune „nu” Pactului UE privind migrația

Comentează știrea
Polonia spune „nu” Pactului UE privind migrațiaUrsula von der Leyen și Karol Nawrocki / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Migrația rămâne un subiect sensibil în Uniunea Europeană, iar Polonia a transmis oficial că nu va accepta Pactul UE privind migrația și azilul.

Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat că țara sa solicită excluderea din proiectul de relocare a migranților:

„Polonia mai întâi, polonezii mai întâi!”

Pactul UE privind migrația

Președintele Karol Nawrocki a explicat în scrisoarea sa că Pactul UE privind migrația obligă statele membre să accepte cote de migranți sau să plătească penalități financiare pentru refuz.

Două Coduri galbene de vânt în România: 23 de județe vizate și rafale periculoase în munți
Două Coduri galbene de vânt în România: 23 de județe vizate și rafale periculoase în munți
Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1. Arestul la domiciliu, prelungit
Toto Dumitrescu, la Judecătoria Sectorului 1. Arestul la domiciliu, prelungit

„Țara noastră solicită ferm excluderea Patriei noastre din proiectul de relocare a migranților ilegali ai UE”, se arată în document.

Nawrocki a subliniat că această măsură a fost considerată o formă de șantaj de mai multe state membre, precum Italia și Ungaria.

Declarația vine pe fondul unei presiuni crescute la frontiera Poloniei cu Belarus și Rusia, acolo unde autoritățile poloneze gestionează un flux constant de migranți și solicită măsuri suplimentare de securitate.

Scrisoarea Poloniei

Scrisoarea Poloniei / sursa foto: captură video

Președintele polonez a amintit că țara sa a adoptat o stare de urgență în regiunile de frontieră pentru a proteja frontiera externă a Uniunii Europene și a preveni „afluxul necontrolat de migranți ilegali”, o măsură care a fost prelungită de mai multe ori din cauza preocupărilor de securitate continue.

Două milioane de refugiați ucraineni în Polonia

Polonia subliniază că, în ciuda refuzului de a participa la redistribuirea migranților, a primit deja aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni, dintre care aproximativ 1 milion se află în prezent pe teritoriul țării.

De asemenea, au fost acceptați 24.000 de copii ucraineni orfani din cauza războiului în curs. Nawrocki a menționat că Polonia continuă să ofere sprijin umanitar semnificativ către Ucraina, inclusiv prin asistență materială și logistică.

Această poziție fermă a fost primită cu reacții mixte în Uniunea Europeană, unele state sprijinind eforturile Poloniei de a gestiona migrația la frontierele externe, iar altele criticând refuzul de a participa la mecanismul comun de relocare.

Oficialii Comisiei Europene au declarat că „toate statele membre trebuie să respecte regulile Pactului UE pentru a asigura solidaritatea și protecția migranților”, citat și tradus.

Implicațiile refuzului Poloniei

Refuzul Poloniei de a adera la Pactul UE privind migrația ar putea avea efecte semnificative asupra politicii europene de azil.

Experții consideră că decizia pune presiune pe alte state membre să accepte cote suplimentare și ridică întrebări privind eficiența mecanismului propus.

În același timp, Polonia își menține poziția ca stat responsabil de securitatea frontierelor estice ale UE, oferind totodată sprijin umanitar masiv refugiaților din Ucraina.

Pe plan regional, decizia poloneză ar putea încuraja și alte state să negocieze excepții sau derogări de la Pactul UE, schimbând dinamica politicii migratorii europene.

Într-o perioadă de tensiuni geopolitice crescute, migrația continuă să fie un test pentru coeziunea și solidaritatea Uniunii Europene, cu Polonia ocupând un rol central în acest context.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:16 - Un bărbat și-a stropit mașina cu benzină și a a încercat să-i dea foc într-o benzinărie
13:09 - Cum explică Bolojan faptul că a numit-o pe Ana Birchall consilier prezidențial
13:03 - Succesul Suediei în privința renunțării la fumat – strategia de reducere a riscurilo. Interviu cu Kingsley Wheaton, C...
12:58 - Selly, acuzat că ia șapte piei de pe cei ce vor să închirieze spații la Nibiru
12:51 - Polonia spune „nu” Pactului UE privind migrația
12:45 - Victor Ciutacu a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale