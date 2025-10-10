Polonia spune „nu” Pactului UE privind migrația

Migrația rămâne un subiect sensibil în Uniunea Europeană, iar Polonia a transmis oficial că nu va accepta Pactul UE privind migrația și azilul.

Într-o scrisoare adresată președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele polonez Karol Nawrocki a afirmat că țara sa solicită excluderea din proiectul de relocare a migranților:

„Polonia mai întâi, polonezii mai întâi!”

Președintele Karol Nawrocki a explicat în scrisoarea sa că Pactul UE privind migrația obligă statele membre să accepte cote de migranți sau să plătească penalități financiare pentru refuz.

„Țara noastră solicită ferm excluderea Patriei noastre din proiectul de relocare a migranților ilegali ai UE”, se arată în document.

Nawrocki a subliniat că această măsură a fost considerată o formă de șantaj de mai multe state membre, precum Italia și Ungaria.

Declarația vine pe fondul unei presiuni crescute la frontiera Poloniei cu Belarus și Rusia, acolo unde autoritățile poloneze gestionează un flux constant de migranți și solicită măsuri suplimentare de securitate.

Președintele polonez a amintit că țara sa a adoptat o stare de urgență în regiunile de frontieră pentru a proteja frontiera externă a Uniunii Europene și a preveni „afluxul necontrolat de migranți ilegali”, o măsură care a fost prelungită de mai multe ori din cauza preocupărilor de securitate continue.

Polonia subliniază că, în ciuda refuzului de a participa la redistribuirea migranților, a primit deja aproximativ 2 milioane de refugiați ucraineni, dintre care aproximativ 1 milion se află în prezent pe teritoriul țării.

De asemenea, au fost acceptați 24.000 de copii ucraineni orfani din cauza războiului în curs. Nawrocki a menționat că Polonia continuă să ofere sprijin umanitar semnificativ către Ucraina, inclusiv prin asistență materială și logistică.

NIE dla paktu migracyjnego w Polsce! Prezydent K. Nawrocki wystosował pismo do niemieckiej szefowej Komisji Europejskiej, w którym stanowczo domaga się wyłączenia naszej Ojczyzny z unijnego projektu relokacji nielegalnych migrantów. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/I4FmpCPDPG — #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) October 9, 2025

Această poziție fermă a fost primită cu reacții mixte în Uniunea Europeană, unele state sprijinind eforturile Poloniei de a gestiona migrația la frontierele externe, iar altele criticând refuzul de a participa la mecanismul comun de relocare.

Oficialii Comisiei Europene au declarat că „toate statele membre trebuie să respecte regulile Pactului UE pentru a asigura solidaritatea și protecția migranților”, citat și tradus.

Refuzul Poloniei de a adera la Pactul UE privind migrația ar putea avea efecte semnificative asupra politicii europene de azil.

Experții consideră că decizia pune presiune pe alte state membre să accepte cote suplimentare și ridică întrebări privind eficiența mecanismului propus.

În același timp, Polonia își menține poziția ca stat responsabil de securitatea frontierelor estice ale UE, oferind totodată sprijin umanitar masiv refugiaților din Ucraina.

Pe plan regional, decizia poloneză ar putea încuraja și alte state să negocieze excepții sau derogări de la Pactul UE, schimbând dinamica politicii migratorii europene.

Într-o perioadă de tensiuni geopolitice crescute, migrația continuă să fie un test pentru coeziunea și solidaritatea Uniunii Europene, cu Polonia ocupând un rol central în acest context.