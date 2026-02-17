Autoritățile din Polonia intenționează să dea Rusia în judecată și să solicite despăgubiri pentru consecințele celui de-al Doilea Război Mondial și pentru perioada care a urmat, marcată de instaurarea regimului comunist, potrivit Financial Times.

Bartosz Gondek, directorul Institutului Polonez pentru Pierderi de Război, le-a declarat jurnaliștilor că prim-ministrul Donald Tusk analizează în prezent „crimele istorice” ale Rusiei.

El a menționat că această investigație „va fi mult mai amplă decât studiul brutalității naziste, având în vedere cele peste patru decenii în care Polonia a rămas sub influența sovietică în timpul Războiului Rece”.

În anul 2022, Polonia a solicitat oficial Germaniei despăgubiri de 6,2 trilioane de zloți, echivalentul a 1,3 trilioane de dolari, pentru pagubele provocate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Berlinul a respins solicitarea, invocând o declarație din 1953 a Poloniei aflate sub regim comunist, prin care renunța la compensații suplimentare. Varșovia a contestat această poziție și a susținut că decizia a fost luată sub presiunea Uniunii Sovietice.

Potrivit lui Gondek, este prea devreme să se stabilească valoarea despăgubirilor pe care Varșovia le-ar putea solicita Moscovei și dacă acestea vor depăși suma cerută Germaniei.

Ideea ca Polonia să ceară despăgubiri din partea Rusiei a fost formulată încă din anul 2022. În septembrie 2022, președintele Poloniei de la acea vreme, Andrzej Duda, a afirmat public că țara ar trebui să solicite despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial nu doar Germaniei, ci și Rusiei.

În replică, președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Viacheslav Volodin, a anunțat, la acea vreme, că va verifica declarațiile liderului polonez, invocând posibilitatea unei urmăriri penale pentru reabilitarea fascismului și insultarea memoriei veteranilor.