Polonia intenționează să dea Rusia în judecată. Țara cere despăgubiri pentru efectele celui de-al Doilea Război Mondial 

Polonia intenționează să dea Rusia în judecată. Țara cere despăgubiri pentru efectele celui de-al Doilea Război Mondial
Autoritățile din Polonia intenționează să dea Rusia în judecată și să solicite despăgubiri pentru consecințele celui de-al Doilea Război Mondial și pentru perioada care a urmat, marcată de instaurarea regimului comunist, potrivit Financial Times.

Donald Tusk analizează, în prezent, crimele istorice ale Rusiei

Bartosz Gondek, directorul Institutului Polonez pentru Pierderi de Război, le-a declarat jurnaliștilor că prim-ministrul Donald Tusk analizează în prezent „crimele istorice” ale Rusiei.

El a menționat că această investigație „va fi mult mai amplă decât studiul brutalității naziste, având în vedere cele peste patru decenii în care Polonia a rămas sub influența sovietică în timpul Războiului Rece”.

Donald Tusk

Donald Tusk. Sursa foto: Instagram

Polonia a cerut Germaniei despăgubiri de 6,2 trilioane de zloți în 2022

În anul 2022, Polonia a solicitat oficial Germaniei despăgubiri de 6,2 trilioane de zloți, echivalentul a 1,3 trilioane de dolari, pentru pagubele provocate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Blocarea Telegram pe 1 aprilie, pasul următor după deciziile luate în Rusia în privința Instagram și Facebook
Viscol și troiene în toată Republica Moldova. Ninsori neîntrerupte timp de 18 ore și straturi de zăpadă de până la 35 cm

Berlinul a respins solicitarea, invocând o declarație din 1953 a Poloniei aflate sub regim comunist, prin care renunța la compensații suplimentare. Varșovia a contestat această poziție și a susținut că decizia a fost luată sub presiunea Uniunii Sovietice.

Potrivit lui Gondek, este prea devreme să se stabilească valoarea despăgubirilor pe care Varșovia le-ar putea solicita Moscovei și dacă acestea vor depăși suma cerută Germaniei.

Schimbul de replici dintre Duda și Volodin din anul 2022

Ideea ca Polonia să ceară despăgubiri din partea Rusiei a fost formulată încă din anul 2022. În septembrie 2022, președintele Poloniei de la acea vreme, Andrzej Duda, a afirmat public că țara ar trebui să solicite despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial nu doar Germaniei, ci și Rusiei.

În replică, președintele Dumei de Stat a Federației Ruse, Viacheslav Volodin, a anunțat, la acea vreme, că va verifica declarațiile liderului polonez, invocând posibilitatea unei urmăriri penale pentru reabilitarea fascismului și insultarea memoriei veteranilor.

