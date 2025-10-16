Polițist din Iași, cercetat penal după ce a lovit un copil

Polițistul din Iași l-ar fi lovit pe minor după o petrecere desfășurată în localitatea Răducăneni. Agentul se afla în timpul liber, iar la fața locului se afla și o patrulă de poliție care nu ar fi intervenit pentru aplanarea conflictului.

Minorul a sesizat incidentul printr-un apel la 112, declarând că a fost agresat fizic de polițistul aflat în afara programului de serviciu. Polițiștii au constatat că agresiunea a fost declanșată de un conflict izbucnit la petrecere.

Pe numele polițistului a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind efectuate de polițiștii Biroului Control Intern, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a anunțat deschiderea unei anchete interne și a dat asigurări că se delimitează de astfel de comportamente, reafirmând angajamentul instituției pentru respectarea legii și a normelor de conduită profesională.

IPJ Iași se delimitează de orice comportament care contravine legii şi normelor etice şi nu tolerează astfel de fapte din partea personalului propriu”, a arătat instituția.

În funcție de concluziile anchetei, Inspectoratul de Poliție Județean Iași va lua măsurile împotriva polițistului implicat.

În urmă cu o săptămână, un polițist din județul Timiș a ajuns în centrul unei anchete penale și disciplinare, după ce și-ar fi lovit soția în parcarea unui magazin din Lugoj. Agentul, angajat la Postul de Poliție Topolovățu Mare, se află în plin proces de divorț, potrivit news.ro.

Incidentul a fost sesizat pe 5 octombrie 2025 de către victimă, iar în urma verificărilor a fost întocmit dosar penal pentru violență în familie. Totodată, a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva polițistului, pentru a asigura siguranța victimei.

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a demarat, paralel cu ancheta penală, verificări disciplinare privind comportamentul agentului, care sunt efectuate de polițiștii de la Biroul Control Intern. Ancheta penală este coordonată de un procuror, conform prevederilor legale în vigoare.