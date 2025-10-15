Poliția britanică, afectată de un val de corupție și abuzuri, care au dus la concedieri

Numărul polițiștilor concediați din Anglia și Țara Galilor a crescut cu 24% în ultimul an, potrivit datelor furnizate de Colegiul de Poliție. Statisticile arată o creștere semnificativă a cazurilor de abateri grave, inclusiv infracțiuni sexuale împotriva copiilor, abuzuri de funcție și acte de necinste, potrivit Sky News.

Datele Colegiului de Poliție arată că 735 de ofițeri au fost concediați sau interziși să mai lucreze în forțele de poliție din Anglia și Țara Galilor în anul care s-a încheiat la sfârșitul lunii martie, comparativ cu 593 în anul precedent, o creștere de 24%. Asta înseamnă că, în medie, peste doi ofițeri au fost concediați zilnic.

Cele mai frecvente motive ale concedierilor au fost necinstea (126 de cazuri), comportamentul discriminatoriu (95), accesul ilegal la informații (82), comunicarea inadecvată (81) și infracțiunile sexuale sau comportamentul necorespunzător (72). În 21 de situații au fost implicate infracțiuni sexuale împotriva copiilor, iar în alte 31 cazuri s-au identificat abuzuri de funcție în scopuri sexuale.

Poliția Metropolitană din Londra a raportat cel mai mare număr de concedieri, 183 de ofițeri dintr-un total de 33.293. Urmează Poliția din Greater Manchester (43 din 8.112), Thames Valley (40 din 5.000) și West Midlands (37 din 7.991). În total, cele 43 de forțe regionale din Anglia și Țara Galilor numărau, în martie, 146.442 de ofițeri echivalenți cu normă întreagă.

Deși majoritatea celor excluși erau agenți de poliție (640), printre cei concediați s-au numărat și doi superintendenți șefi și un ofițer șef. Pe lângă aceștia, 280 de membri ai personalului poliției și 31 de agenți speciali au fost adăugați pe lista neagră, în creștere față de anul precedent.

Colegiul de Poliție a subliniat că aceste date nu indică o creștere a corupției, ci o intensificare a controalelor interne și o reacție mai rapidă la abaterile grave. „Aceste cifre arată efortul hotărât și susținut al forțelor de poliție de a elimina din sistem pe cei care nu respectă standardele înalte așteptate de public”, a declarat Tom Harding, directorul Departamentului de standarde operaționale al Colegiului.

Ofițerii care comit infracțiuni sunt acum „identificați și tratați rapid”, pentru a garanta că nu vor mai activa niciodată în structurile poliției. De la introducerea sistemului în decembrie 2017, peste 2.800 de ofițeri și peste 1.200 de membri ai personalului au fost adăugați pe lista interzisă.