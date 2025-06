Social Podul suspendat de la Brăila. Se reia circulația pe calea 1, urmează testul rezistenței







Podul peste Dunăre de la Brăila este pregătit să fie redat circulației, deoarece s-a finalizat reasfaltarea. Lucrările la cel de-al doilea sens de circulație, în direcția Tulcea, au fost realizate după ce primul sens a fost complet refăcut în toamnă.

Podul suspendat peste Dunăre, gata pentru a fi redat circulației

Traficul pe podul suspendat peste Dunăre va fi reluat marți, 3 iunie, începând cu ora 8:00, după ce a fost reasfaltat cu o nouă rețetă de mixturi bituminoase. Informația a fost furnizată luni de Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău.

„Calea 1 de rulare a Podului peste Dunăre s-a asfaltat cu aceeaşi formulă asfaltică nouă, care a fost folosită, în octombrie anul trecut, pe calea 2 de rulare, care este cea mai circulată. S-a dorit să se vadă cum se comportă noua formulă asfaltică peste iarnă şi s-a comportat bine. Este o formulă mai dură, spun ei, iar riscul să se fisureze ar fi fost mai mare iarna, când temperaturile sunt scăzute, decât vara, pe temperaturi înalte.

Pentru că s-a comportat bine pe timpul iernii, s-a trecut la asfaltare şi pe calea 1 de rulare. S-a aşteptat să se încălzească afară, să fie temperaturi pozitive, pentru că, pe temperaturi negative, exista riscul să nu prindă hidroizolaţia şi asfaltul”, a transmis purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Şerbănescu.

Este cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România

Podul suspendat peste Dunăre, cel mai mare pod suspendat din România și al treilea ca dimensiune din Europa, a fost inaugurat pe 6 iulie 2023. Acesta este ultimul pod construit peste Dunăre înainte de vărsarea în Marea Neagră. La scurt timp după inaugurare, au apărut primele probleme legate de asfaltul care s-a „vălurit”.

„De data aceasta, aşa cum susţine constructorul, este o reţetă asfaltică nouă, care a fost testată într-un laborator din Italia, un laborator european mare. Constructorul spune că această reţetă de asfalt va rezista şi nu vom mai avea problemele de până acum, că se va comporta astfel la traficul rutier, inclusiv traficul greu, iar la vară nu vom mai avea deformările pe care le-am avut până acum” a explicat Alin Şerbănescu.

Podul suspendat peste Dunăre are o lungime de 2 kilometri

Podul suspendat peste Dunăre se întinde pe o lungime de aproximativ 2 kilometri, oferind șoferilor o alternativă la traversarea fluviului cu bacul, pentru a ajunge la litoral.

Deși circulația pe pod a fost deschisă pe 6 iulie 2023, lucrarea nu a fost încă recepționată de autoritățile române. Potrivit ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, recepția nu va avea loc până când constructorul nu va remedia toate problemele existente.

Ministrul Sorin Grindeanu a declarat că soluția tehnică utilizată de trei ori pentru asfaltarea Podului peste Dunăre este „proastă". Valoarea inițială a proiectului Podului a fost de 1,996 miliarde de lei, fără TVA, provenind din fonduri externe nerambursabile. Constructorul acestui proiect este Asocierea Astaldi S.P.A. - IHI Infrastructure System Co. Ltd., cunoscută în prezent sub denumirea WeBuild.