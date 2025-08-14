Social Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, gata de traversat. Imagini spectaculoase







Din cuprinsul articolului Podul cu cel mai mare arc parabolic din România

Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, care va lega oraşul Mioveni de comuna Davideşti, a trecut, miercuri, testul de rezistenţă. Noul pod peste râul Argeşel va scurta timpul de deplasare şi va creşte siguranţa rutieră în zonă, urmează să fie deschis circulaţiei în toamna acestui an.

"Specialiştii au desfăşurat încercările statice şi dinamice, proceduri obligatorii pentru verificarea siguranţei şi comportamentului construcţiei înainte de recepţia finală.

Testele statice au constat în aplicarea unei sarcini controlate pe structură, simulând greutatea pe care podul o va suporta în exploatare, în timp ce testele dinamice au urmărit reacţia podului la trecerea vehiculelor în mişcare, pentru a analiza vibraţiile, deformările şi stabilitatea. Pentru aceste teste s-au folosit şase camioane de mare tonaj, fiecare având o încărcătură maximă de câte 20 tone de piatră", a transmis Primăria Mioveni.

Noua construcţie se remarcă printr-o premieră tehnică naţională: este podul cu cel mai mare arc parabolic din România, dispus pe diagonală, cu cabluri de susţinere asimetrice şi tablier combinat oţel-beton. Podul are o deschidere de 73 de metri, o înălţime de 35,50 metri, o lungime totală de 81,20 metri şi o lăţime de 13 metri, incluzând două benzi de circulaţie şi trotuare pietonale pe ambele părţi.

Proiectul este realizat şi finanţat de Compania Naţională de Investiţii, prin "Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social".