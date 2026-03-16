PNL, ședință specială a Biroului Executiv. Se pregătește un răspuns pentru PSD

Deputatul Robert Sighiartău a anunțat că PNL analizează modul în care va răspunde Partidului Social Democrat în contextul dezbaterilor privind bugetul de stat pentru 2026. Parlamentarul liberal spune că social-democrații adoptă o strategie politică populistă și că partidul său va decide luni care vor fi pașii următori.

Proiectul de buget pentru anul 2026 intră luni în dezbaterea Parlamentului, iar votul final este programat pentru ziua de joi. Partidul Social Democrat a anunțat că va susține proiectul de buget, însă intenționează să depună o serie de amendamente.

Social-democrații au criticat Guvernul și l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că ar fi adoptat măsuri de austeritate care au afectat populația. În acest context, deputatul PNL Robert Sighiartău spune că liberalii vor analiza situația în cadrul unei ședințe a conducerii partidului.

„Noi vom avea o şedinţă chiar astăzi la ora 13 de Birou Executiv, unde vom lua nişte decizii şi rămâne de văzut care va fi situaţia după ce PSD va depune aceste amendamente. Noi nu ne dorim o escaladare a conflictului politic, pentru că suntem responsabili şi chiar suntem într-o situaţie geo-politică extrem de complicată (...) şi atunci nu ne dorim o escaladare, însă sunt metode, inclusiv politice, de a răspunde.

Nu cred că celor de la PSD le-ar conveni, de exemplu, două tururi pentru primari, nu cred că le-ar conveni multe măsuri electorale care din perspectiva lor cel puţin ar submina poziţia electorală a dânşilor", spune Sighiartău.

Deputatul liberal consideră că acțiunile PSD sunt motivate mai degrabă de interese politice decât de situația generală a țării.

„PSD nu ţine cont de bunul mers al ţării, ci doar de bunul mers al Partidului Social Democrat şi eventual al găştilor din PSD. Tot ceea ce fac ei acum este strict un joc politic în interesul unor găşti din PSD şi în dezinteresul României (...). Tot ceea ce face PSD este să submineze PNL şi pe premierul Bolojan, care, au observat ei, este un altfel de om politic (...). PSD face un joc populist, politic, doar de dragul imaginii şi al voturilor", declară Robert Sighiartău.

Parlamentarul PNL spune că amendamentele anunțate de PSD pentru bugetul de stat ar putea să nu aibă o acoperire financiară.

„PSD a anunţat că va depune nişte amendamente la bugetul de stat. Înţeleg că vor susţinerea AUR pe aceste amendamente. Se formează indirect o majoritate pe anumite măsuri care din punctul meu de vedere nu au susţinere financiară", argumentează Sighiartău.

Deputatul liberal afirmă că rămâne de văzut dacă PSD va continua să participe la guvernare sau dacă va decide să iasă din coaliție.

„Rămâne de văzut care va fi poziţia PSD, dacă e doar gargară politică sau chiar vor ieşi de la guvernare. Din perspectiva mea, fiecare partid are acţiuni, cauze, efecte şi consecinţe. Din punctul acesta de vedere, PSD îşi va asuma consecinţele deciziei de a ieşi din guvernare, dacă vor ieşi. (...) Mai mult văd o alianţă între PSD şi AUR, dacă mă uit la ultimele mişcări de pe scena politică, decât o ieşire de la guvernare a PSD”.