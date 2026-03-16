Motreanu acuză PSD de lipsă de transparență în planul bugetar

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a comentat recent pe Facebook decizia PSD de a vota bugetul de stat pe 2026, criticând lipsa de claritate privind modul în care social-democrații intenționează să finanțeze măsurile sociale pe care le propun.

Motreanu a atras atenția că, prin această strategie, PSD ar putea oficializa, indirect, o colaborare parlamentară cu partidele AUR, SOS și POT, ceea ce ridică semne de întrebare asupra direcției politice a partidului.

„Pot înţelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri”, a scris Motreanu pe Facebook, exprimându-și îngrijorarea că planurile social-democraților nu sunt însoțite de surse financiare concrete.

El susține că PSD trebuie să clarifice dacă va acoperi aceste cheltuieli prin taxe noi, reduceri de investiții sau scăderea bugetelor altor ministere.

Decizia PSD vine după Consiliul Politic Național al partidului, în cadrul căruia liderul Sorin Grindeanu a transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan.

În document, Grindeanu precizează că social-democrații vor susține bugetul de stat, dar vor depune amendamente pentru a asigura implementarea Pachetului de Solidaritate, destinat sprijinirii a aproximativ 3,5 milioane de familii. Aceasta ar urma să includă măsuri sociale care să protejeze categoriile vulnerabile, conform viziunii PSD.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a catalogat inițiativa PSD drept „o acțiune politică” menită să se delimiteze de responsabilitățile guvernamentale. „Este un buget strâns și nu merită să ne întoarcem la greșelile din anii trecuți”, a declarat Bolojan, subliniind că fără pachetele de reforme din administrație, reducerea cheltuielilor de personal și a deficitului este imposibilă.

Bolojan a explicat că întârzierea adoptării bugetului a fost cauzată de lipsa acestor reforme, care ar fi permis gestionarea mai eficientă a cheltuielilor publice. Premierul a mai spus că demersul PSD riscă să transforme discuțiile politice legate de buget într-un exercițiu pur electoral, în loc să se concentreze pe soluții concrete pentru stabilitatea financiară a țării.

Conflictul dintre PNL și PSD pe tema bugetului 2026 rămâne deschis, iar dezbaterile parlamentare încep luni. Motreanu și reprezentanții PNL avertizează că influența partidelor mai mici, precum AUR, SOS și POT, ar putea fi decisivă în aprobarea amendamentelor PSD, ceea ce ar modifica structura bugetului inițial și prioritățile investiționale ale Guvernului.